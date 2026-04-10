Россияне атаковали автомобиль в Запорожском районе с помощью FPV-дрона: ранен мужчина
Один человек получил ранения вследствие вражеской атаки на Запорожский район.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
"Россияне с помощью FPV-дрона нанесли удар по автомобилю, припаркованному возле частного дома в Лысогорке", — говорится в сообщении.
- Машина повреждена.
- Ранения получил 58-летний мужчина. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль