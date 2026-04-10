Россияне атаковали автомобиль в Запорожском районе с помощью FPV-дрона: ранен мужчина

В Лысогорке дрон попал в припаркованную машину возле дома

Один человек получил ранения вследствие вражеской атаки на Запорожский район.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Россияне с помощью FPV-дрона нанесли удар по автомобилю, припаркованному возле частного дома в Лысогорке", — говорится в сообщении.

  • Машина повреждена.
  • Ранения получил 58-летний мужчина. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, 9 апреля россияне также FPV-дроном атаковали автомобиль в Запорожье: два человека получили ранения.

