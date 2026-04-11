Двое полицейских получили травмы вследствие вражеской атаки на Запорожский район

Сегодня, 11 апреля, российские войска нанесли удар по Запорожскому району Запорожской области, вследствие чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, около 14:40 россияне атаковали Новоалександровку.

Вследствие атаки ранения получили 41-летний и 22-летний мужчины. Им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Что предшествовало

Напомним, за прошедшие сутки в Запорожской области оккупанты нанесли 756 ударов по 45 населенным пунктам. Под обстрелом оказались Запорожье и десятки других населенных пунктов.

