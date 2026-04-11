Джонсон посетил фронт под Запорожьем: украинцы победят, никто не заставит их пойти на компромисс. ФОТО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в течение двух суток находился на позициях украинских военных на восточном направлении вблизи Запорожья.

Об этом он сообщил британской Daily Mail, информирует Цензор.НЕТ.

"Ехать по главной дороге через Комышуваху — это игра с огнем, и большинство водителей просто игнорируют выбоины, похожие на кратеры, и жмут на педаль газа. Россияне хотят захватить это село, и они стремятся к этому настолько сильно, что, как всегда по-варварски, запускают один дрон за другим, пытаясь запугать жителей", — рассказал он о своих впечатлениях.





Джонсон описывает, что много общался с украинскими бойцами и почувствовал их усталость и желание окончания войны, но уверен, что Украина может одержать победу, если Запад предоставит достаточную помощь.

"После разговоров с украинскими солдатами на передовой я вижу их изнеможение и очевидное человеческое стремление к тому, чтобы война закончилась. Я был полон гнева — как и вы бы были — из-за недостаточной поддержки Запада. Но после 48 часов на фронте я убежден как никогда, что украинцы победят, что однажды они избавятся от армий Путина, похожих на орков, и что эта прекрасная, богатая страна станет свободной", — написал он.

Джонсон уверен, что "ничто и никто" не заставит украинцев пойти на компромисс с российскими властями.

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"Эти украинцы устали после четырех лет ада. Многие из них ранее получили серьезные ранения и вернулись на поле боя со шрамами от осколков на головах и руках. Но продвижение Путина происходит медленно, как ледник, и обходится чрезвычайно дорого — как в денежном, так и в человеческом измерении", — отметил политик.

Экс-премьер подчеркнул, что коллективный Запад должен перейти от политики вербальной поддержки и заверений к более решительной и конкретной помощи.

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"Мы четыре года повторяли банальные фразы и уверяли их, что их борьба — это и наша борьба. Судя по тому, что я видел, мы жалко не выполняем своих обещаний и не оказываем им необходимой помощи. Украинцы могут победить и победят. Но наши промедления и робость продолжают вызывать невероятные человеческие страдания. Мы правы, когда говорим, что украинцы сражаются за всех нас — так почему, черт возьми, мы до сих пор их обделяем?" — резюмировал он.