1 705 54

Борис Джонсон: Европа не готова действовать без поддержки США

Борис Джонсон - о зависимости от США

Премьер-министр Великобритании в 2019–2022 годах Борис Джонсон заявил, что Европа и Запад пока делают недостаточно для обеспечения полной победы Украины, а отказаться от поддержки США пока невозможно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его заявление цитирует "Интерфакс-Украина".

Джонсон: мы зависим от США

Джонсон подчеркнул, что роль Соединенных Штатов в системе европейской безопасности остается определяющей.

"Проснитесь. Посмотрите на реальность. Соединенные Штаты обеспечивают 70% бюджета НАТО, 95% его транспортных возможностей по стратегическим крупногабаритным перевозкам. Если считать, что французские ядерные силы сдерживания действительно работают, то все равно США фактически обеспечивают 100% ядерного сдерживания Европы. Технологически мы зависим от США. Мы очень далеки от ситуации, когда могли бы просто отказаться от США и действовать самостоятельно. Нельзя навязывать Украине такое видение - это иллюзия, ловушка и самообман", - заявил он.

В то же время экс-глава британского правительства призвал к усилению военной поддержки Украины, расширению санкций против России и более решительной позиции Запада. 

По словам Джонсона, Западу не хватает чувства срочности.

"В Европе слишком много самоуспокоенности по поводу этой войны. Тот факт, что украинские генералы и невероятные военные четыре года ведут эту борьбу, породил определенную апатию", - отметил он.

Усиление поддержки Украины 

Политик подчеркнул, что война не закончится без усиления поддержки Украины. Он предостерег от уступок и ограничений в предоставлении вооружения, а также от попыток поставить под сомнение право Украины на вступление в международные организации.

  • Напомним, президент

    Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новом пакете энергетической поддержки Украины в размере 100 млн евро.

    Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Европейского совета Антониу Коштой.

Автор: 

+5
Борис Джонсонюк - народний Герой України!!!
24.02.2026 20:12 Ответить
+4
Європа дуже теплична вона сама ні до чого не готова абсолютно, тільки до прийому всяких чебуреків.
24.02.2026 20:22 Ответить
+3
Вона і з підтримкою не готова.
24.02.2026 20:15 Ответить
А ти за кого голосував у першому та другому турі 2010 та 2019?
24.02.2026 20:32 Ответить
Шо ти не памятаєш чмо?За зельоного ти голосував за війну виродок,гигикай тепер падло!Амнєзія.
24.02.2026 20:40 Ответить
Якщо за 12 років війни в Європі Європа досі не готова, то вона не буде готова ніколи
25.02.2026 05:55 Ответить
Такої відповіді на таке питання ще не було...
24.02.2026 20:41 Ответить
Я думаю,він ідіот рідкісний з заповідника
24.02.2026 20:43 Ответить
Треба було здаватися і усе гарно було мабуть у вас ?
показать весь комментарий
24.02.2026 20:35 Ответить
Дебіл,типовий виборець ЗЕ.Такі ж і наголосували
24.02.2026 20:42 Ответить
Такі підори,як ти добре розібрались в 2019р,потопили Україну в крові
показать весь комментарий
Петя вам добряче в штани насрав,за сім років відмити не можете
показать весь комментарий
до чого тут тоді Джонсон ?
показать весь комментарий
Я тільки пам'ятаю що його деякі його звинувачують що не дав капітулювати в 22 гому .. чи ті умови на вашу думку не були капітуляцією ?
показать весь комментарий
Вчора в Україні народилося 462 дитини. А якби в 22-му "капітулювали", то й діти народжувалися б і вдов і сирот не було б стільки і Донбас був би Україною.
показать весь комментарий
Тобто скоротити армію москалі вимагали ну ось просто так ,і далі б вони не пішли ? вірю вірю...
показать весь комментарий
Не забувай, що вони за чотири роки денацифікували мільйонів 10 або більше, і майбутнього України без новонароджених не передбачається.
показать весь комментарий
ну я зрозумів , треба було капіталювати усе було б чудово .. ні дякую ..
показать весь комментарий
Зрозуміло. Парагвай номер два.
показать весь комментарий
Прям корректнее порівняння .. Парагвай сам напав ,і його культурну ідентичність не хотіли знищити . но з вами зрозуміло , для вас вона ні чого не коштує ...
показать весь комментарий
А ми хіба зберегли свою культурну ідентичність? Мені здається вже перервано зв'язок поколінь. До того ж Ви недооцінюєте свої військові та економічні можливості. Хіба ми навіть при сприятливому збігу обставин зараз потягнемо армію в 800 000 осіб, при дефіциті бюджету в 230 млрд $? А Ви порівняєте Парагвайську війну з Францією у другій світовій. Той Парагвай загинув, а Франція перенесла окупацію німців, але втрачає свою ідентичність через негрiв та арабiв. То хто де і коли переміг?
показать весь комментарий
Хм, культурна ідентичність. Без Булгакова, Гоголя, Пушкіна, Суворова, Катерини, матроса Івана Кошкi, кошового атамана Івана Сірко, без релігії предків? У чому вона полягає, де вона зберігається та ідентичність у нормальних людей?
показать весь комментарий
Як то кажуть про таких людей як ви - " Чув дзвін - та не знає де він ".
показать весь комментарий
Цього разу дня D не буде, на жаль.
показать весь комментарий
Борисе, повертайся!
показать весь комментарий
Борис Джонсонюк - народний Герой України!!!
показать весь комментарий
одного разу спрацювало.
але але але.....
посос рудого імбецила, котрого ненавидять піддані його величності.
24.02.2026 20:14 Ответить
він був би героєм України, якби в 21 році привіз в Україну ядерну зброю, тоді цієї війни не було би.
показать весь комментарий
а це як? таке взагалі можливо?
показать весь комментарий
так, інші країни можуть розміщувати свою ЯЗ в інших країнах
показать весь комментарий
не знав....
показать весь комментарий
Готова, але з підтримкою України!
показать весь комментарий
Епілог = Пролог
шбтиздхбуратіна!

А потім вже розбиратися чи готова Європа вливати бюджет у т ч в бездонну МАФІЮ ЗЕ

ЛИШ ОДНЕ з риторичних питань від самого Кривоноса - чи була необхідністю стратегічна дорога до Чорнобиля в чотири полоси від Великого крадівництва ? Так була - для рашистів ...



https://www.youtube.com/watch?v=oR2lxT971Hw https://www.youtube.com/watch?v=Генерал КРИВОНОС: Я ЗЛИВ ПАЛИВО З ТРЬОХ ЛІТАКІВ ЗЕЛЕНСЬКОГО. Він хотів ТІКАТИ? Усі документи ЗНИЩЕНО
24.02.2026 20:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1rJkRi4jDso https://www.youtube.com/watch?v=Кривонос: Зеленський за владу ГОТОВИЙ здати все| Слуги ОБГАДИЛИСЯ корупцією| Миру НЕ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ
24.02.2026 20:35 Ответить
Вона і з підтримкою не готова.
24.02.2026 20:15 Ответить
Європа дуже теплична вона сама ні до чого не готова абсолютно, тільки до прийому всяких чебуреків.
24.02.2026 20:22 Ответить
Вони не мають золоти яиця, импотенти
показать весь комментарий
Можливо, коли Трамп пошле їх , далеко-далеко.
показать весь комментарий
Нехай пояснить, який сенс білому європейцю воювати за нинішню, мультикультурну Європу.
показать весь комментарий
ТРАМП - НЕ СОЮЗНИК ФРАНЦІЇ ТА ЄВРОПІ - ПРОВІДНИЙ ФРАНЦУЗЬКИЙ

"Протягом 80 довгих років Сполучені Штати були стратегічним союзником європейських демократій. Сьогодні ця адміністрація більше не є нашим союзником. Ми не є штатами США, і тому адміністрація США не може втручатися у внутрішні справи Європи, і саме це ми повинні вирішити", - сказав Глюксманн, член Європейського парламенту та потенційний кандидат на президентських виборах у Франції 2027 року, закликаючи європейських лідерів продемонструвати "надзвичайно тверду позицію щодо американської адміністрації".
показать весь комментарий
