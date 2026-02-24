Борис Джонсон: Европа не готова действовать без поддержки США

Премьер-министр Великобритании в 2019–2022 годах Борис Джонсон заявил, что Европа и Запад пока делают недостаточно для обеспечения полной победы Украины, а отказаться от поддержки США пока невозможно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его заявление цитирует "Интерфакс-Украина".

Джонсон: мы зависим от США

Джонсон подчеркнул, что роль Соединенных Штатов в системе европейской безопасности остается определяющей.

"Проснитесь. Посмотрите на реальность. Соединенные Штаты обеспечивают 70% бюджета НАТО, 95% его транспортных возможностей по стратегическим крупногабаритным перевозкам. Если считать, что французские ядерные силы сдерживания действительно работают, то все равно США фактически обеспечивают 100% ядерного сдерживания Европы. Технологически мы зависим от США. Мы очень далеки от ситуации, когда могли бы просто отказаться от США и действовать самостоятельно. Нельзя навязывать Украине такое видение - это иллюзия, ловушка и самообман", - заявил он.

В то же время экс-глава британского правительства призвал к усилению военной поддержки Украины, расширению санкций против России и более решительной позиции Запада.

По словам Джонсона, Западу не хватает чувства срочности.

"В Европе слишком много самоуспокоенности по поводу этой войны. Тот факт, что украинские генералы и невероятные военные четыре года ведут эту борьбу, породил определенную апатию", - отметил он.

Усиление поддержки Украины

Политик подчеркнул, что война не закончится без усиления поддержки Украины. Он предостерег от уступок и ограничений в предоставлении вооружения, а также от попыток поставить под сомнение право Украины на вступление в международные организации.

