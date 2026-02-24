Борис Джонсон: Європа не готова діяти без підтримки США
Прем’єр-міністр Великої Британії у 2019–2022 роках Борис Джонсон заявив, що Європа та Захід поки що роблять недостатньо для забезпечення повної перемоги України, а відмовитися від підтримки США наразі неможливо.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, його заяву цитує "Інтерфакс-Україна".
Джонсон: ми залежимо від США
Джонсон наголосив, що роль Сполучених Штатів у системі європейської безпеки залишається визначальною.
"Прокиньтеся. Подивіться на реальність. Сполучені Штати забезпечують 70% бюджету НАТО, 95% його транспортних спроможностей зі стратегічних великогабаритних перевезень. Якщо вважати, що французькі ядерні сили стримування справді працюють, то однаково США фактично забезпечують 100% ядерного стримування Європи. Технологічно ми залежимо від США. Ми дуже далекі від ситуації, коли могли б просто відмовитися від США й діяти самостійно. Не можна нав’язувати Україні таке бачення — це ілюзія, пастка і самообман", — заявив він.
Водночас ексочільник британського уряду закликав до посилення військової підтримки України, розширення санкцій проти Росії та більш рішучої позиції Заходу.
За словами Джонсона, Заходу бракує відчуття нагальності.
"У Європі занадто багато самозаспокоєння щодо цієї війни. Той факт, що українські генерали та неймовірні військові чотири роки ведуть цю боротьбу, породив певну апатію", — зазначив він.
Посилення підтримки України
Політик підкреслив, що війна не завершиться без посилення підтримки України. Він застеріг від поступок та обмежень у наданні озброєння, а також від спроб поставити під сумнів право України на вступ до міжнародних організацій.
- Нагадаємо, президентка
Європейскої Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий пакет енергетичної підтримки України в розмірі 100 млн євро.
Про це вона заявила під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Європейської ради Антоніу Коштою.
"Протягом 80 довгих років Сполучені Штати були стратегічним союзником європейських демократій. Сьогодні ця адміністрація більше не є нашим союзником. Ми не є штатами США, і тому адміністрація США не може втручатися у внутрішні справи Європи, і саме це ми повинні вирішити", - сказав Глюксманн, член Європейського парламенту та потенційний кандидат на президентських виборах у Франції 2027 року, закликаючи європейських лідерів продемонструвати "надзвичайно тверду позицію щодо американської адміністрації".