Борис Джонсон: Європа не готова діяти без підтримки США

Борис Джонсон - про залежність від США

Прем’єр-міністр Великої Британії у 2019–2022 роках Борис Джонсон заявив, що Європа та Захід поки що роблять недостатньо для забезпечення повної перемоги України, а відмовитися від підтримки США наразі неможливо.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, його заяву цитує "Інтерфакс-Україна".

Джонсон: ми залежимо від США

Джонсон наголосив, що роль Сполучених Штатів у системі європейської безпеки залишається визначальною.

"Прокиньтеся. Подивіться на реальність. Сполучені Штати забезпечують 70% бюджету НАТО, 95% його транспортних спроможностей зі стратегічних великогабаритних перевезень. Якщо вважати, що французькі ядерні сили стримування справді працюють, то однаково США фактично забезпечують 100% ядерного стримування Європи. Технологічно ми залежимо від США. Ми дуже далекі від ситуації, коли могли б просто відмовитися від США й діяти самостійно. Не можна нав’язувати Україні таке бачення — це ілюзія, пастка і самообман", — заявив він.

Водночас ексочільник британського уряду закликав до посилення військової підтримки України, розширення санкцій проти Росії та більш рішучої позиції Заходу. 

За словами Джонсона, Заходу бракує відчуття нагальності.

"У Європі занадто багато самозаспокоєння щодо цієї війни. Той факт, що українські генерали та неймовірні військові чотири роки ведуть цю боротьбу, породив певну апатію", — зазначив він.

Посилення підтримки України 

Політик підкреслив, що війна не завершиться без посилення підтримки України. Він застеріг від поступок та обмежень у наданні озброєння, а також від спроб поставити під сумнів право України на вступ до міжнародних організацій.

  • Нагадаємо, президентка

    Європейскої Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий пакет енергетичної підтримки України в розмірі 100 млн євро.

    Про це вона заявила під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Топ коментарі
+6
Борис Джонсонюк - народний Герой України!!!
24.02.2026 20:12 Відповісти
+5
Європа дуже теплична вона сама ні до чого не готова абсолютно, тільки до прийому всяких чебуреків.
24.02.2026 20:22 Відповісти
+4
Вона і з підтримкою не готова.
24.02.2026 20:15 Відповісти
А ти за кого голосував у першому та другому турі 2010 та 2019?
24.02.2026 20:32 Відповісти
Шо ти не памятаєш чмо?За зельоного ти голосував за війну виродок,гигикай тепер падло!Амнєзія.
24.02.2026 20:40 Відповісти
Якщо за 12 років війни в Європі Європа досі не готова, то вона не буде готова ніколи
25.02.2026 05:55 Відповісти
Такої відповіді на таке питання ще не було...
24.02.2026 20:41 Відповісти
Я думаю,він ідіот рідкісний з заповідника
24.02.2026 20:43 Відповісти
Треба було здаватися і усе гарно було мабуть у вас ?
24.02.2026 20:35 Відповісти
Дебіл,типовий виборець ЗЕ.Такі ж і наголосували
24.02.2026 20:42 Відповісти
Такі підори,як ти добре розібрались в 2019р,потопили Україну в крові
24.02.2026 20:50 Відповісти
Петя вам добряче в штани насрав,за сім років відмити не можете
24.02.2026 20:55 Відповісти
до чого тут тоді Джонсон ?
24.02.2026 20:43 Відповісти
Я тільки пам'ятаю що його деякі його звинувачують що не дав капітулювати в 22 гому .. чи ті умови на вашу думку не були капітуляцією ?
24.02.2026 21:08 Відповісти
Вчора в Україні народилося 462 дитини. А якби в 22-му "капітулювали", то й діти народжувалися б і вдов і сирот не було б стільки і Донбас був би Україною.
24.02.2026 22:28 Відповісти
Тобто скоротити армію москалі вимагали ну ось просто так ,і далі б вони не пішли ? вірю вірю...
24.02.2026 22:44 Відповісти
Не забувай, що вони за чотири роки денацифікували мільйонів 10 або більше, і майбутнього України без новонароджених не передбачається.
24.02.2026 22:51 Відповісти
ну я зрозумів , треба було капіталювати усе було б чудово .. ні дякую ..
24.02.2026 23:22 Відповісти
Прям корректнее порівняння .. Парагвай сам напав ,і його культурну ідентичність не хотіли знищити . но з вами зрозуміло , для вас вона ні чого не коштує ...
24.02.2026 23:39 Відповісти
Як то кажуть про таких людей як ви - " Чув дзвін - та не знає де він ".
24.02.2026 23:47 Відповісти
Цього разу дня D не буде, на жаль.
24.02.2026 20:12 Відповісти
Борисе, повертайся!
24.02.2026 20:18 Відповісти
24.02.2026 20:12 Відповісти
одного разу спрацювало.
але але але.....
посос рудого імбецила, котрого ненавидять піддані його величності.
24.02.2026 20:14 Відповісти
він був би героєм України, якби в 21 році привіз в Україну ядерну зброю, тоді цієї війни не було би.
24.02.2026 20:36 Відповісти
а це як? таке взагалі можливо?
24.02.2026 20:37 Відповісти
так, інші країни можуть розміщувати свою ЯЗ в інших країнах
24.02.2026 20:40 Відповісти
не знав....
24.02.2026 20:44 Відповісти
Готова, але з підтримкою України!
24.02.2026 20:13 Відповісти
24.02.2026 20:19 Відповісти
24.02.2026 20:35 Відповісти
24.02.2026 20:15 Відповісти
24.02.2026 20:22 Відповісти
Вони не мають золоти яиця, импотенти
24.02.2026 23:12 Відповісти
Можливо, коли Трамп пошле їх , далеко-далеко.
24.02.2026 20:25 Відповісти
Нехай пояснить, який сенс білому європейцю воювати за нинішню, мультикультурну Європу.
24.02.2026 20:34 Відповісти
ТРАМП - НЕ СОЮЗНИК ФРАНЦІЇ ТА ЄВРОПІ - ПРОВІДНИЙ ФРАНЦУЗЬКИЙ

"Протягом 80 довгих років Сполучені Штати були стратегічним союзником європейських демократій. Сьогодні ця адміністрація більше не є нашим союзником. Ми не є штатами США, і тому адміністрація США не може втручатися у внутрішні справи Європи, і саме це ми повинні вирішити", - сказав Глюксманн, член Європейського парламенту та потенційний кандидат на президентських виборах у Франції 2027 року, закликаючи європейських лідерів продемонструвати "надзвичайно тверду позицію щодо американської адміністрації".
24.02.2026 20:38 Відповісти
 
 