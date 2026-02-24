Борис Джонсон: Європа не готова діяти без підтримки США

Прем’єр-міністр Великої Британії у 2019–2022 роках Борис Джонсон заявив, що Європа та Захід поки що роблять недостатньо для забезпечення повної перемоги України, а відмовитися від підтримки США наразі неможливо.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, його заяву цитує "Інтерфакс-Україна".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Джонсон: ми залежимо від США

Джонсон наголосив, що роль Сполучених Штатів у системі європейської безпеки залишається визначальною.

"Прокиньтеся. Подивіться на реальність. Сполучені Штати забезпечують 70% бюджету НАТО, 95% його транспортних спроможностей зі стратегічних великогабаритних перевезень. Якщо вважати, що французькі ядерні сили стримування справді працюють, то однаково США фактично забезпечують 100% ядерного стримування Європи. Технологічно ми залежимо від США. Ми дуже далекі від ситуації, коли могли б просто відмовитися від США й діяти самостійно. Не можна нав’язувати Україні таке бачення — це ілюзія, пастка і самообман", — заявив він.

Водночас ексочільник британського уряду закликав до посилення військової підтримки України, розширення санкцій проти Росії та більш рішучої позиції Заходу.

За словами Джонсона, Заходу бракує відчуття нагальності.

"У Європі занадто багато самозаспокоєння щодо цієї війни. Той факт, що українські генерали та неймовірні військові чотири роки ведуть цю боротьбу, породив певну апатію", — зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Україна прагнутиме повернути всі свої території, включно з Кримом, Швеція підтримає її в цьому, - міністр оборони Йонсон

Посилення підтримки України

Політик підкреслив, що війна не завершиться без посилення підтримки України. Він застеріг від поступок та обмежень у наданні озброєння, а також від спроб поставити під сумнів право України на вступ до міжнародних організацій.

Нагадаємо, президентка Європейскої Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий пакет енергетичної підтримки України в розмірі 100 млн євро. Про це вона заявила під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Читайте також: У Стармера прокоментували заяви РФ про "ядерну бомбу" для України: Путін намагається відвернути увагу від своїх жахливих дій