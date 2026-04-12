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News Photo Shelling of the Zaporizhzhia region
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Day in Zaporizhzhia region: three people injured in Russian attacks, damage reported. PHOTO

Over the past 24 hours, on 11 April 2026, three people were injured as a result of enemy attacks on the Zaporizhzhia district.

This was reported on Telegram by Ivan Fedorov, head of the Zaporizhzhia Regional Military Administration, according to Censor.NET.

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Shelling over the past 24 hours

As noted, over the past 24 hours, the occupiers carried out 853 strikes on 40 settlements in the Zaporizhzhia region.

  • Russian forces carried out 18 air strikes on Novoye Pole, Rizdvyanka, Ternivka, Shevchenkivskyi, Sofiivka, Marianivka, Omelnyk, Obshcha, Kopani, Vozdvizhivka, Tsvitkove, Charivne, and Rivne.
  • 654 UAVs of various types (mainly FPV) attacked Zaporizhzhia, Balabine, Chervonodniprovka, Novoyakovlivka, Novooleksandrivka, Lysogirka, Stepnogorsk, Stepove, Lukyanivske, Pavlivka, Huliaypole, Orikhiv, Zaliznychne, Shcherbaky, Novodanilivka, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Charivne, Huliaipilske, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Tsvitkove, Varvarivka, Olenokostiantynivka, Pryluky, Dobropillia.
  • Four MLRS attacks were recorded on Ternuvate, Charivne, and Hirke.
  • 177 artillery strikes hit Chervonodniprovka, Novoyakovlivka, Stepnohirsk, Primorsky, Stepove, Lukyanivsk, Pavlivka, Hulyaypole, Orikhiv, Zaliznychne, Shcherbaky, Novodanilivka, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Charivne, Huliaipilske, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Varvarivka, Olenokostiantynivka, Dobropillia.

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Consequences

There were 25 reports of damage to infrastructure, homes and vehicles.

Shelling of the Zaporizhzhia region

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