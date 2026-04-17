Последствия атаки РФ на Запорожье: семь раненых, в том числе 8-летний ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня утром российские войска нанесли удар по Запорожью, в результате чего есть пострадавшие.
О последствиях российской атаки рассказал глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о пострадавших
Как отмечается, в результате утренней атаки врага на город пострадали семь человек, среди них – ребенок.
Так, пострадал 8-летний мальчик. У него острая реакция на стресс. Медики оказали всю необходимую помощь. Сейчас ребенок уже дома.
Ранения получили трое мужчин и три женщины. Четверо из них находятся в больницах под наблюдением медиков. Еще двое лечатся амбулаторно.
Повреждения
В результате ударов повреждены жилые дома и автомобили в трех районах города.
Возникли пожары. На местах работают экстренные службы.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что российские оккупанты атаковали Запорожье БПЛА и КАБами.
Последствия атаки
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