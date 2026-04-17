Последствия атаки РФ на Запорожье: семь раненых, в том числе 8-летний ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня утром российские войска нанесли удар по Запорожью, в результате чего есть пострадавшие.

О последствиях российской атаки рассказал глава ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о пострадавших

Как отмечается, в результате утренней атаки врага на город пострадали семь человек, среди них – ребенок.

Так, пострадал 8-летний мальчик. У него острая реакция на стресс. Медики оказали всю необходимую помощь. Сейчас ребенок уже дома.

Ранения получили трое мужчин и три женщины. Четверо из них находятся в больницах под наблюдением медиков. Еще двое лечатся амбулаторно.

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Повреждения

В результате ударов повреждены жилые дома и автомобили в трех районах города.

Возникли пожары. На местах работают экстренные службы.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что российские оккупанты атаковали Запорожье БПЛА и КАБами.

Последствия атаки









