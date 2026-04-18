Россияне атаковали Запорожье: пострадал мужчина, повреждены дома, возник пожар
Поздно вечером 17 апреля российские оккупанты атаковали Запорожье. По предварительным данным, есть один пострадавший. Повреждены дома, возник пожар.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно о последствиях?
"Враг атаковал Запорожье. Повреждены дома. Произошел пожар", - сообщил Федоров в 23:47.
Впоследствии в 00:06 стало известно, что в результате вражеской атаки пострадал мужчина. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
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