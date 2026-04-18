Enemy is attacking Zaporizhzhia Oblast: fire has broken out. Ten people injured in region over past 24 hours. PHOTO
Russian forces are currently attacking infrastructure in Zaporizhzhia Oblast.
This was reported on Telegram by Ivan Fedorov, head of the Zaporizhzhia Regional Military Administration, according to Censor.NET.
Initial details
According to the Regional State Administration, a fire has broken out.
Preliminary reports indicate there were no casualties.
Shelling over the past 24 hours
Over the past 24 hours, it is reported that 10 people were injured as a result of enemy attacks on Zaporizhzhia and the Zaporizhzhia district.
Over the past 24 hours, the occupiers carried out 816 strikes on 46 settlements in the Zaporizhzhia region.
- Russian forces carried out 16 air strikes on Zarichne, Yurkivka, Tavriiske, Barvinivka, Lyubytske, Lisne, Shevchenkivske, Kopani, Rivne, Vozdvyzhivka, Tsvitkove, Charivne, Myrne, Verkhnia Tersa and Babashy.
- 568 UAVs of various types (mainly FPV) attacked Zaporizhzhia, Komyshuvakha, Kushuhum, Novomykolaivka, Bilenke, Stepove, Mariivka, Kanivske, Kalynivka, Novooleksandrivka, Chervonodniprovka, Novoyakovlivka, Stepnogorsk, Primorske, Stepove, Lukyanivske, Pavlivka, Hulyaypole, Orikhiv, Zaliznychne, Shcherbaky, Novodanilivka, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Charivne, Hulyaypilske, Staroukrainka, Svyatopetrivka, Tsvitkove, Varvarivka, Dobropillia, Olenokostyantynivka and Pryluky.
- Five MLRS attacks were recorded on Zaporizhzhia, Pavlivka, Novoandriivka, and Vozdvyzhivka.
- 227 artillery strikes hit Chervonodniprovka, Novoyakovlivka, Stepnogorsk, Primorsky, Stepove, Lukyanivsk, Pavlivka, Hulyaypole, Orikhiv, Zaliznychne, Shcherbaky, Novodanilivka, Charivne, Pryluky, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Huliaipilske, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Varvarivka, and Dobropillia.
There were 83 reports of damage to infrastructure, homes, and vehicles.
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