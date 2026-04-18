Враг атакует Запорожье: вспыхнул пожар. За сутки в области 10 пострадавших. ФОТО

В настоящее время войска РФ наносят удары по инфраструктуре Запорожья.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

По данным ОГА, произошел пожар.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Обстрелы за сутки

За прошедшие сутки, как отмечается, 10 человек получили травмы в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району.

В течение суток оккупанты нанесли 816 ударов по 46 населенным пунктам Запорожской области.

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Войска РФ нанесли 16 авиаударов по Заречному, Юрковке, Таврийскому, Барвиновке, Любицкому, Лесному, Шевченковскому, Копаням, Ровном, Воздвижке, Цветковому, Чаривному, Мирному, Верхней Терсе и Бабашам.

568 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Камышеваху, Кушугум, Новониколаевку, Беленькое, Степовое, Марьевку, Каневское, Калиновку, Новоалександровку, Червоноднепровку, Новояковлевку, Степногорск, Приморское, Степовое, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Староукраинку, Святопетровку, Цветковое, Варваровку, Доброполье, Еленокстантиновку и Прилуки.

Зафиксировано 5 обстрелов из РСЗО по Запорожью, Павловке, Новоандреевке и Воздвижке.

227 артиллерийских ударов пришлось на Червоноднепровку, Новояковлевку, Степногорск, Приморское, Степовое, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Чаривному, Прилуках, Новоандреевке, Малой Токмачке, Гуляйпольском, Староукраинке, Святопетровке, Варваровке и Доброполье.

Поступило 83 сообщения о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей.

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