Знешкоджено 203 ворожі БпЛА з 236, - Повітряні сили

У ніч на 19 квітня 2026 року війська РФ атакували Україну 236 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 150 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 203 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Наслідки

Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Що передувало?

Напередодні повідомлялося, що росіяни масовано атакують "шахедами" Чернігів: є постраждалі, пошкоджено будинки та заклад освіти.

Внаслідок атаки загинув 16-річний юнак, є поранені.

