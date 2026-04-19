Враг снова атаковал Полтавщину: зафиксирован удар по железнодорожной инфраструктуре
Днём 19 апреля 2026 года войска РФ вновь нанесли удар по территории Полтавской области с помощью ударных дронов.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По его словам, враг в очередной раз атаковал Полтавский район.
Зафиксировано попадание БПЛА по объекту железнодорожной инфраструктуры. Информации о пострадавших не поступало.
"Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!", — подчеркивает глава области.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Что предшествовало?
Утром сообщалось, что рашисты атаковали ударными дронами Полтавский район: есть попадание по локомотиву предприятия.
- Напомним, что поздно вечером в субботу, 18 апреля, российские войска атаковали Украину ударными дронами.
- В частности, россияне массированно атаковали "шахедами" Чернигов: есть пострадавшие, повреждены дома и учебное заведение.
- В результате атаки погиб 16-летний юноша, есть раненые.
- По данным Воздушных сил, обезврежено 203 вражеских БПЛА из 236.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль