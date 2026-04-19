Враг снова атаковал Полтавщину: зафиксирован удар по железнодорожной инфраструктуре

Днём 19 апреля 2026 года войска РФ вновь нанесли удар по территории Полтавской области с помощью ударных дронов.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, информирует Цензор.НЕТ.

Первые подробности

По его словам, враг в очередной раз атаковал Полтавский район.

Зафиксировано попадание БПЛА по объекту железнодорожной инфраструктуры. Информации о пострадавших не поступало.

"Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!", — подчеркивает глава области.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Что предшествовало?

Утром сообщалось, что рашисты атаковали ударными дронами Полтавский район: есть попадание по локомотиву предприятия.

Напомним, что поздно вечером в субботу, 18 апреля, российские войска атаковали Украину ударными дронами.

В частности, россияне массированно атаковали "шахедами" Чернигов: есть пострадавшие, повреждены дома и учебное заведение.

В результате атаки погиб 16-летний юноша, есть раненые.

По данным Воздушных сил, обезврежено 203 вражеских БПЛА из 236.

