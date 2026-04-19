Обстріл Ізюма з РСЗВ: троє людей поранені. ФОТОрепортаж

Російські війська здійснили обстріл міста Ізюм Харківської області із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Головного управління Нацполіції в Харківській області.

Наслідки обстрілу та розслідування

Унаслідок атаки зафіксовано влучання у будівлю лазні. Також пошкоджено прилеглу інфраструктуру, зокрема автомобіль.

"Пошкоджено приміщення закладу та автомобіль. Внаслідок обстрілу тілесні ушкодження отримали троє людей – жінка 1990 року народження та чоловіки 1961 і 1993 років народження", – зазначили у поліції.

За попередніми даними, внаслідок удару постраждали троє цивільних. Їм надається необхідна медична допомога.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин обстрілу та фіксації наслідків атаки.

