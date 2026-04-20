РФ атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 19 квітня, - Повітряні сили (оновлено)
Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих безпілотників
О 17:39 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.
О 17:40 - БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
О 18:34 - БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину.
Оновлена інформація
О 20:54 - БпЛА на Сумщині та Харківщині курсом на Полтавщину.
О 20:55 - БпЛА у Чорному морі змінили курс на Миколаївщину, рухаються північним курсом.
Оновлена інформація
О 21:29 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщині.
О 21:30 - БпЛА на Полтавщині в р-ні. н.п. Комишня курсом на Київщину.
Оновлена інформація
О 22:16 - БпЛА у Чорному морі курсом на Миколаївщину, рухаються північним напрямком.
О 22:16 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.
Оновлена інформація
О 23:01 - Група БпЛА на північному заході Харківщини курс південний.
О 23:37 - БпЛА з Харківщини на Полтавщину.
О 00:35 - БпЛА з Харківщини курсом на Павлоград.
О 01:00 - Загроза застосування балістичного озброєння.
О 01:19 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
О 01:32 - Група БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Харківщину.
- Раніше ми писали, що ворог атакував Полтавщину: зафіксовано удар по залізничній інфраструктурі.
найближчим часом 🤬
по перше, я зупинив стільки воєн скільки Земля ще не воювала.
Дякую за вашу підтримку в цьому ділі.
Дід.