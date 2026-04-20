РФ атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 19 квітня, - Повітряні сили (оновлено)

Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих безпілотників

О 17:39 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.

О 17:40 - БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

О 18:34 - БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину.

Оновлена інформація

О 20:54 - БпЛА на Сумщині та Харківщині курсом на Полтавщину.

О 20:55 - БпЛА у Чорному морі змінили курс на Миколаївщину, рухаються північним курсом.

О 21:29 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщині.

О 21:30 - БпЛА на Полтавщині в р-ні. н.п. Комишня курсом на Київщину.

О 22:16 - БпЛА у Чорному морі курсом на Миколаївщину, рухаються північним напрямком.

О 22:16 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.

О 23:01 - Група БпЛА на північному заході Харківщини курс південний.

О 23:37 - БпЛА з Харківщини на Полтавщину.

О 00:35 - БпЛА з Харківщини курсом на Павлоград.

О 01:00 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 01:19 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 01:32 - Група БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Харківщину.

Раніше ми писали, що ворог атакував Полтавщину: зафіксовано удар по залізничній інфраструктурі.

