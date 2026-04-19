РФ атакует Украину ударными беспилотниками вечером 16 апреля, - Воздушные силы
Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских беспилотников
В 17:39 - пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Запорожской области.
В 17:40 - БПЛА из Херсонской области, курсом на Николаевскую область.
В 18:34 - БПЛА в акватории Черного моря, курсом на Одесскую область.
- Ранее мы писали, что враг атаковал Полтавскую область: зафиксирован удар по железнодорожной инфраструктуре.
