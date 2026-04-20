Ночная атака РФ на Великий Бурлук: 3 пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью российские захватчики атаковали с помощью беспилотников Великий Бурлук в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"В результате попаданий в доме возник масштабный пожар площадью 200 кв. м. К сожалению, пострадали 3 жителя", - говорится в сообщении.
Спасатели ГСЧС работали в чрезвычайно сложных условиях под угрозой повторных ударов, чтобы оперативно ликвидировать огонь и не допустить его распространения на соседние дома. Медики ГСЧС оказали необходимую помощь пострадавшим.
Последствия атаки
