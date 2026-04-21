Враг атаковал Богодухов: пострадали три женщины. ФОТО
Днём 21 апреля россияне вновь атаковали Богодухов в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
"В результате обстрела БПЛА получила травмы 46-летняя женщина, острая реакция на стресс – у 18-летней и 83-летней женщин. Медики оказывают им необходимую помощь", – говорится в сообщении.
Повреждены два жилых дома, хозяйственная постройка. Профильные службы устраняют последствия обстрела.
Последствия атаки
Что предшествовало?
Российские войска за последние сутки применили десятки БПЛА и дронов в Харьковской области. В Богодухове получили травмы мужчины 64, 45 и 43 лет.
Также в результате атаки повреждены 2 частных дома, АЗС, 2 автомобиля, электросети, интернат, теплица, магазин
