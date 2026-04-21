Враг атаковал Богодухов: пострадали три женщины. ФОТО

Днём 21 апреля россияне вновь атаковали Богодухов в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

"В результате обстрела БПЛА получила травмы 46-летняя женщина, острая реакция на стресс – у 18-летней и 83-летней женщин. Медики оказывают им необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Повреждены два жилых дома, хозяйственная постройка. Профильные службы устраняют последствия обстрела.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночная атака РФ на Великий Бурлук: 3 пострадавших. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Российские войска за последние сутки применили десятки БПЛА и дронов в Харьковской области. В Богодухове получили травмы мужчины 64, 45 и 43 лет.

Также в результате атаки повреждены 2 частных дома, АЗС, 2 автомобиля, электросети, интернат, теплица, магазин