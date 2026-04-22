Ворог масовано атакував дронами Одещину: пошкоджено портову інфраструктуру (оновлено). ФОТОрепортаж

Ворог вночі та вранці атакував Одесу двома хвилями ударних безпілотників.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Перші подробиці

Як зазначається, окупанти цілили по інфраструктурі.

"Люди та цивільна забудова не постраждали. Дякуємо за це Силам оборони", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Як згодом уточнили в ОВА, вночі ворог знову масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура.

"Попри активну роботу ППО, зафіксовано пошкодження портових обʼєктів. На щастя, минулося без постраждалих. Займання, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками. Тривають роботи з усунення наслідків", - йдеться у повідомленні.







Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ атакує Україну ударними безпілотниками.

Зокрема, рашисти вдарили по Дніпру, там спалахнули пожежі.

