189 із 215 БпЛА знешкодили сили ППО, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 22 квітня: як відпрацювала ППО?

Російські війська у ніч на 22 квітня атакували Україну 215 безпілотниками різних типів.

Подробиці

Пуски фіксувалися із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – РФ., Чауда – ТОТ АР Крим.

Близько 140 із них – "шахеди".

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 189 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

Наразі атака РФ триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

