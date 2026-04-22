189 із 215 БпЛА знешкодили сили ППО, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
Російські війська у ніч на 22 квітня атакували Україну 215 безпілотниками різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Пуски фіксувалися із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – РФ., Чауда – ТОТ АР Крим.
Близько 140 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 189 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.
Наразі атака РФ триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.
Забули пароль або логін? Відновити пароль