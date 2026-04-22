Рашисты ударили по Днепру: начались пожары, повреждены дома (обновлено). ФОТОрепортаж
Утром 22 апреля 2026 года враг атаковал Днепр ударными беспилотниками.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
Как отмечается, произошло несколько пожаров.
"Предварительно, обошлось без пострадавших", - уточнил он.
Более подробной информации на данный момент нет.
Обновленная информация
Впоследствии Ганжа опубликовал фотографии, на которых зафиксированы последствия вражеской атаки.
Также известно, что из-за вражеской атаки на Днепр этим утром повреждены два многоквартирных и частных дома. Побит автомобиль.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что РФ атакует Украину ударными беспилотниками.
