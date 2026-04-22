Рашисты ударили по Днепру: начались пожары, повреждены дома (обновлено). ФОТОрепортаж

Утром 22 апреля 2026 года враг атаковал Днепр ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые подробности

Как отмечается, произошло несколько пожаров.

"Предварительно, обошлось без пострадавших", - уточнил он.

Более подробной информации на данный момент нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Удар по Днепру 16 апреля: число погибших возросло до 6

Обновленная информация

Впоследствии Ганжа опубликовал фотографии, на которых зафиксированы последствия вражеской атаки.













Также известно, что из-за вражеской атаки на Днепр этим утром повреждены два многоквартирных и частных дома. Побит автомобиль.











Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ атакует Украину ударными беспилотниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массированный комбинированный удар: в регионах погибло 15 человек, больше всего пострадали Одесса, Киев и Днепр. ФОТОрепортаж