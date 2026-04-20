Удар по Днепру 16 апреля: число погибших возросло до 6

Число погибших в результате российского удара по Днепру, произошедшего на прошлой неделе, возросло до шести.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

"В больнице умер 50-летний мужчина, получивший тяжелые ранения во время вражеской атаки на Днепр. Всего этот удар унес жизни 6 человек", — говорится в сообщении.

Состояние пострадавших

По словам Ганжи, в медицинских учреждениях в настоящее время остается 31 раненый в результате атак на город в течение прошлой недели. Семь из них находятся в тяжелом состоянии.

Массированный обстрел 16 апреля

В ночь на 16 апреля 2026 года российские войска осуществили комбинированную атаку на территорию Украины с применением ракет и ударных дронов. Под ударом оказались Киев, Одесса, Днепр, Харьков и другие регионы.

В Днепре враг нацелился на жилые кварталы. Горели жилые дома, гаражи, автомобили. Повреждено учебное заведение.

