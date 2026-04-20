Удар по Дніпру 16 квітня: кількість загиблих зросла до 6

Кількість загиблих унаслідок російського удару по Дніпру, який стався минулого тижня, зросла до шести.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"У лікарні помер 50-річний чоловік, який дістав важких поранень під час ворожої атаки на Дніпро. Загалом той удар забрав життя 6 чоловіків", - йдеться в повдіомленні.

Стан постраждалих

За словами Ганжі, у медичних закладах наразі залишаються 31 поранений внаслідок атак на місто протягом минулого тижня. Сім із них перебувають у важкому стані.

Масований обстріл 16 квітня

У ніч на 16 квітня 2026 року російські війська здійснили комбіновану атаку по території України із застосуванням ракет і ударних дронів. Під ударом опинилися Київ, Одеса, Дніпро, Харків та інші регіони.

У Дніпрі ворог поцілив по житлових кварталах. Горіли житлові будинки, гаражі, автівки. Пошкоджений навчальний заклад.

Співчуття рідним...

І коли вже та балістика з'явиться нарешті???
20.04.2026 13:10 Відповісти
Поки піаніст,---- Абрамович не дозволить.
20.04.2026 13:15 Відповісти
Це вже антисемітизм
20.04.2026 13:16 Відповісти
Ні, це українська реальність.
20.04.2026 14:27 Відповісти
 
 