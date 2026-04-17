Росіяни понад 40 разів ударили по Дніпропетровщині: одна людина загинула, ще 12 - поранені

Упродовж дня 17 квітня російські війська понад 40 разів атакували Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Дніпровський район

У Дніпровському районі та самому Дніпрі внаслідок атак виникли пожежі. Їх загасили.

В обласному центрі постраждали четверо людей.

54-річна жінка госпіталізована у стані середньої тяжкості.

Чоловіки 28, 29 і 49 років лікуватимуться амбулаторно.

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У Дніпровському районі поранена 63-річна жінка. Вона у лікарні у стані середньої тяжкості.

Нікопольський район

На Нікопольщині росіяни поцілили по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджені СТО, приватні будинки, автівки.

Повідомляється, що через російську атаку загинув чоловік. Ще шестеро людей дістали поранень.

Чоловіки 28 та 50 років в лікарні у стані середньої тяжкості. Решта лікуватимуться амбулаторно.

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Синельниківський район

Завдав ударів ворог і по Синельниківщині. Там поранень дістали 64-річний чоловік та 65-річна жінка. Обоє ушпиталені у стані середньої тяжкості.

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