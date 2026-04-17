РФ вночі понад 20 разів атакувала Дніпропетровщину: є поранені, руйнування цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічних ударів по Дніпропетровській області поранені двоє чоловіків, пошкоджені гімназія, будинки та авто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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Нікопольський район

Окупанти били по району дронами й артилерією. Цілили по Нікополю, Червоногригорівській, Покровській сільській, Марганецькій та Мирівській громадах.

Сталася пожежа. Пошкоджені 2 багатоквартирних й 3 приватних будинки, агрофірма, господарська споруда, інфраструктура та газогін.











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Дніпровський район

Зранку 17 квітня ворог атакував Дніпро. Пошкоджене транспортне підприємство, міська інфраструктура. Понівечений тролейбус.

Також внаслідок атаки постраждала багатоповерхівка.

Внаслідок вчорашнього удару у Новоолександрівській громаді постраждали двоє чоловіків. Пошкоджена гімназія, приватний будинок й авто.

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