РФ вночі понад 20 разів атакувала Дніпропетровщину: є поранені, руйнування цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж
Внаслідок нічних ударів по Дніпропетровській області поранені двоє чоловіків, пошкоджені гімназія, будинки та авто.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.
Нікопольський район
Окупанти били по району дронами й артилерією. Цілили по Нікополю, Червоногригорівській, Покровській сільській, Марганецькій та Мирівській громадах.
Сталася пожежа. Пошкоджені 2 багатоквартирних й 3 приватних будинки, агрофірма, господарська споруда, інфраструктура та газогін.
Дніпровський район
Зранку 17 квітня ворог атакував Дніпро. Пошкоджене транспортне підприємство, міська інфраструктура. Понівечений тролейбус.
Також внаслідок атаки постраждала багатоповерхівка.
Внаслідок вчорашнього удару у Новоолександрівській громаді постраждали двоє чоловіків. Пошкоджена гімназія, приватний будинок й авто.
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