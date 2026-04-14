Росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини: у Дніпрі - вже 27 постраждалих

Упродовж дня 14 квітня російські війська понад 30 разів атакували Дніпро, Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровської області ракетою, безпілотниками та артилерією, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Удар по Дніпру

Через атаку на Дніпро понівечені АЗС та автівки. П'ятеро людей загинули, 27 - поранені.

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Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька, Мирівська і Покровська громади.

Понівечені будинок культури, інфраструктура та приватні оселі.

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Криворізький район

На Криворіжжі росіяни цілили по райцентру, Зеленодольській та Лозуватській громадах. Пошкоджена інфраструктура.

Синельниківський район

На Синельниківщині росіяни били по Межівській громаді. Там пошкоджений приватний будинок.

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