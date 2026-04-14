Росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини: у Дніпрі - вже 27 постраждалих
Упродовж дня 14 квітня російські війська понад 30 разів атакували Дніпро, Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровської області ракетою, безпілотниками та артилерією, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Удар по Дніпру
Через атаку на Дніпро понівечені АЗС та автівки. П'ятеро людей загинули, 27 - поранені.
Нікопольський район
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька, Мирівська і Покровська громади.
Понівечені будинок культури, інфраструктура та приватні оселі.
Криворізький район
На Криворіжжі росіяни цілили по райцентру, Зеленодольській та Лозуватській громадах. Пошкоджена інфраструктура.
Синельниківський район
На Синельниківщині росіяни били по Межівській громаді. Там пошкоджений приватний будинок.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по Дніпру: 5 загиблих, 25 поранених.
- Після ракетного удару РФ по Дніпру 22 поранених наразі залишаються у лікарнях.
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