Россияне атаковали четыре района Днепропетровщины: в Днепре - уже 27 пострадавших

В течение дня 14 апреля российские войска более 30 раз обстреляли Днепровский, Никопольский, Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровской области ракетами, беспилотниками и артиллерией, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Удар по Днепру

В результате атаки на Днепр повреждены АЗС и автомобили. Пятеро человек погибли, 27 — ранены.

Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая, Мировская и Покровская громады.

Разрушены дом культуры, инфраструктура и частные дома.

Криворожский район

В Криворожском районе россияне наносили удары по райцентру, Зеленодольской и Лозуватской громадам. Повреждена инфраструктура.

Синельниковский район

В Синельниковском районе россияне обстреляли Межевскую общину. Там поврежден частный дом.

