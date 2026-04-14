Россияне атаковали четыре района Днепропетровщины: в Днепре - уже 27 пострадавших
В течение дня 14 апреля российские войска более 30 раз обстреляли Днепровский, Никопольский, Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровской области ракетами, беспилотниками и артиллерией, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Удар по Днепру
В результате атаки на Днепр повреждены АЗС и автомобили. Пятеро человек погибли, 27 — ранены.
Никопольский район
В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая, Мировская и Покровская громады.
Разрушены дом культуры, инфраструктура и частные дома.
Криворожский район
В Криворожском районе россияне наносили удары по райцентру, Зеленодольской и Лозуватской громадам. Повреждена инфраструктура.
Синельниковский район
В Синельниковском районе россияне обстреляли Межевскую общину. Там поврежден частный дом.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по Днепру: 5 погибших, 25 раненых.
- После ракетного удара РФ по Днепру 22 раненых в настоящее время остаются в больницах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль