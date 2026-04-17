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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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РФ ночью более 20 раз атаковала Днепропетровскую область: есть раненые, разрушения гражданской инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночных ударов по Днепропетровской области ранены двое мужчин, повреждены гимназия, дома и автомобили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

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Никопольский район 

Оккупанты обстреливали район дронами и артиллерией. Целились по Никополю, Червоногригоровской, Покровской сельской, Марганецкой и Мировской громадам.

Произошел пожар. Повреждены 2 многоквартирных и 3 частных дома, агрофирма, хозяйственное сооружение, инфраструктура и газопровод.

В Никопольском районе россияне нанесли удары по Никополю, Марганецкой, Мировской, Червоногригоровской, Покровской общинам
В Никопольском районе россияне нанесли удары по Никополю, Марганецкой, Мировской, Червоногригоровской, Покровской общинам
В Никопольском районе россияне нанесли удары по Никополю, Марганецкой, Мировской, Червоногригоровской, Покровской общинам
В Никопольском районе россияне нанесли удары по Никополю, Марганецкой, Мировской, Червоногригоровской, Покровской общинам
В Никопольском районе россияне нанесли удары по Никополю, Марганецкой, Мировской, Червоногригоровской, Покровской общинам

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Днепровский район 

Утром 17 апреля враг атаковал Днепр. Повреждены транспортное предприятие, городская инфраструктура. Разрушен троллейбус. 

Также в результате атаки пострадало многоэтажное здание.

В результате вчерашнего удара в Новоалександровской громаде пострадали двое мужчин. Повреждены гимназия, частный дом и автомобиль.

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Последствия утренней атаки на Днепр.
Последствия утренней атаки на Днепр.
Последствия утренней атаки на Днепр.
Последствия утренней атаки на Днепр.
Последствия утренней атаки на Днепр.
Последствия утренней атаки на Днепр.

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обстрел (33884) Днепропетровская область (5449) Днепровский район (451) Никопольский район (845)
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