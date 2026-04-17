РФ ночью более 20 раз атаковала Днепропетровскую область: есть раненые, разрушения гражданской инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате ночных ударов по Днепропетровской области ранены двое мужчин, повреждены гимназия, дома и автомобили.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.
Никопольский район
Оккупанты обстреливали район дронами и артиллерией. Целились по Никополю, Червоногригоровской, Покровской сельской, Марганецкой и Мировской громадам.
Произошел пожар. Повреждены 2 многоквартирных и 3 частных дома, агрофирма, хозяйственное сооружение, инфраструктура и газопровод.
Днепровский район
Утром 17 апреля враг атаковал Днепр. Повреждены транспортное предприятие, городская инфраструктура. Разрушен троллейбус.
Также в результате атаки пострадало многоэтажное здание.
В результате вчерашнего удара в Новоалександровской громаде пострадали двое мужчин. Повреждены гимназия, частный дом и автомобиль.
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