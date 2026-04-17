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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Рашисти вдарили FPV-дроном по авто на Дніпропетровщині: загинув чоловік, 5 поранених (оновлено). ФОТО

Російські окупанти атакували FPV-дроном автомобіль у Мирівській громаді Нікопольського району Дніпропетровщини.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Внаслідок ворожого удару авто зайнялося та згоріло.

"Загинув 72-річний чоловік. Ще один чоловік та жінка постраждали. Лікуватимуться амбулаторно", - зазначив він.

РФ вдарила дроном по авто на Дніпропетровщині

Згодом у прокуратурі заявили, що внаслідок удару поранення дістали 5 осіб.

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Обстріли Дніпропетровщини

Протягом минулої ночі росіяни понад 20 разів били по Дніпропетровській області, поранення дістали двоє чоловіків, пошкоджено гімназію, будинки та авто.

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Автор: 

авто (6648) обстріл (35258) Дніпропетровська область (5272) Нікопольський район (848)
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