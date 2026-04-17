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Рашисти вдарили FPV-дроном по авто на Дніпропетровщині: загинув чоловік, 5 поранених (оновлено). ФОТО
Російські окупанти атакували FPV-дроном автомобіль у Мирівській громаді Нікопольського району Дніпропетровщини.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Внаслідок ворожого удару авто зайнялося та згоріло.
"Загинув 72-річний чоловік. Ще один чоловік та жінка постраждали. Лікуватимуться амбулаторно", - зазначив він.
Згодом у прокуратурі заявили, що внаслідок удару поранення дістали 5 осіб.
Обстріли Дніпропетровщини
Протягом минулої ночі росіяни понад 20 разів били по Дніпропетровській області, поранення дістали двоє чоловіків, пошкоджено гімназію, будинки та авто.
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