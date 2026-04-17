Рашисты нанесли удар FPV-дроном по автомобилю в Днепропетровской области: погиб мужчина, двое ранены. ФОТО
Российские оккупанты атаковали автомобиль с помощью FPV-дрона в Мировской громаде Никопольского района Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
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В результате вражеского удара автомобиль загорелся и сгорел.
"Погиб 72-летний мужчина. Еще один мужчина и женщина пострадали. Будут лечиться амбулаторно", - отметил он.
Обстрелы Днепропетровской области
В течение прошлой ночи россияне более 20 раз наносили удары по Днепропетровской области, ранения получили двое мужчин, повреждены гимназия, дома и автомобили.
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