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Рашисты нанесли удар FPV-дроном по автомобилю в Днепропетровской области: погиб мужчина, двое ранены. ФОТО

Российские оккупанты атаковали автомобиль с помощью FPV-дрона в Мировской громаде Никопольского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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В результате вражеского удара автомобиль загорелся и сгорел.

"Погиб 72-летний мужчина. Еще один мужчина и женщина пострадали. Будут лечиться амбулаторно", - отметил он.

РФ нанесла удар дроном по автомобилю в Днепропетровской области

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Обстрелы Днепропетровской области

В течение прошлой ночи россияне более 20 раз наносили удары по Днепропетровской области, ранения получили двое мужчин, повреждены гимназия, дома и автомобили.

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авто (4243) обстрел (33884) Днепропетровская область (5452) Никопольский район (845)
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