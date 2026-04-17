Россияне более 40 раз нанесли удары по Днепропетровщине: один человек погиб, еще 12 — ранены
В течение дня 17 апреля российские войска более 40 раз наносили удары по Днепровскому, Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб, вследствие чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Днепровский район
В Днепровском районе и самом Днепре вследствие атак возникли пожары. Их потушили.
В областном центре пострадали четыре человека.
- 54-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести.
- Мужчины 28, 29 и 49 лет будут лечиться амбулаторно.
В Днепровском районе ранена 63-летняя женщина. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Никопольский район
В Никопольском районе россияне нанесли удары по Никополю, Покровской, Червоногригоровской, Марганецкой и Мировской громадам. Повреждены СТО, частные дома, автомобили.
Сообщается, что вследствие российской атаки погиб мужчина. Еще шесть человек получили ранения.
Мужчины 28 и 50 лет находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно.
Синельниковский район
Нанес удары враг и по Синельниковскому району. Там ранения получили 64-летний мужчина и 65-летняя женщина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
