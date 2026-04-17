Россияне более 40 раз нанесли удары по Днепропетровщине: один человек погиб, еще 12 — ранены

В течение дня 17 апреля российские войска более 40 раз наносили удары по Днепровскому, Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб, вследствие чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Днепровский район

В Днепровском районе и самом Днепре вследствие атак возникли пожары. Их потушили.

В областном центре пострадали четыре человека.

54-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Мужчины 28, 29 и 49 лет будут лечиться амбулаторно.

В Днепровском районе ранена 63-летняя женщина. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Никопольский район

В Никопольском районе россияне нанесли удары по Никополю, Покровской, Червоногригоровской, Марганецкой и Мировской громадам. Повреждены СТО, частные дома, автомобили.

Сообщается, что вследствие российской атаки погиб мужчина. Еще шесть человек получили ранения.

Мужчины 28 и 50 лет находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно.

Синельниковский район

Нанес удары враг и по Синельниковскому району. Там ранения получили 64-летний мужчина и 65-летняя женщина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.

