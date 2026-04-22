Новини Атака безпілотників на Дніпро
3 980 2

Рашисти вдарили по Дніпру: спалахнули пожежі, пошкоджено будинки (оновлено). ФОТОрепортаж

Зранку 22 квітня 2026 року ворог атакував Дніпро ударними безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Перші деталі 

Як зазначається, сталося кілька пожеж.

"Попередньо, минулося без постраждалих", - уточнив він.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Оновлена інформація

Згодом Ганжа опублікував світлини, на яких зафіксовано наслідки ворожої атаки.

Обстріл Дніпра
Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ атакує Україну ударними безпілотниками.

Дніпро обстріл Шахед Дніпропетровська область Дніпновський район
Ранок для Дніпра виявився просто жахливим.
22.04.2026 09:32
22.04.2026 10:25
 
 