Рашисти вдарили по Дніпру: спалахнули пожежі, пошкоджено будинки (оновлено). ФОТОрепортаж

Зранку 22 квітня 2026 року ворог атакував Дніпро ударними безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Перші деталі

Як зазначається, сталося кілька пожеж.

"Попередньо, минулося без постраждалих", - уточнив він.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удар по Дніпру 16 квітня: кількість загиблих зросла до 6

Оновлена інформація

Згодом Ганжа опублікував світлини, на яких зафіксовано наслідки ворожої атаки.













Також відомо, що через ворожу атаку на Дніпро цим ранком пошкоджені два багатоквартирні та приватний будинки. Побита автівка.











Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ атакує Україну ударними безпілотниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масований комбінований удар: у регіонах загинуло 15 людей, найбільше постраждали Одеса, Київ і Дніпро. ФОТОрепортаж