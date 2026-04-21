Росія вирішила відновити експлуатацію "кукурудзників". Сибірський науково-дослідний інститут авіації запропонував повернути в роботу близько 700 літаків Ан-2 із баз зберігання, щоб компенсувати дефіцит малої авіації в країні.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Причиною називають санкційні обмеження, які перекрили доступ до нових літаків, а також провал програм імпортозаміщення. Через відсутність повітряного сполучення близько 60% території РФ, де немає ані доріг, ані залізниці, фактично залишається ізольованою.

Ан-2, створений ще у 1940-х роках, десятиліттями забезпечував роботу малої авіації спершу в СРСР, а потім у Росії. Загалом у різних країнах, зокрема в Україні, Польщі та Китаї, було випущено понад 17 тисяч таких літаків. Більшість із них уже списані.

Наразі в експлуатації в Росії залишається 249 машин, ще 276 перебувають на балансі ДОСААФ. З 2024 року країна припинила масове списання старих бортів і повернула в повітря 16 одиниць.

Паралельно зазнали невдач і проєкти сучасної заміни. Літак "Байкал", який мав замінити Ан-2, неодноразово переносив терміни сертифікації ‒ спочатку на 2025 рік, потім на 2026-й, а тепер розглядається варіант 2027 року. Причиною називають технічні та фінансові труднощі.

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Інший проєкт ‒ ТВС-2МС, модернізована версія Ан-2, створена без державного фінансування, був визнаний технічно успішним, однак у Росії його розробку згорнули. Натомість ці літаки планує експлуатувати монгольська компанія MUNKH AERO з американськими двигунами.

Саме двигуни залишаються ключовою проблемою для відновлення 700 законсервованих літаків. Варіанти обмежені: американські двигуни недоступні через санкції, а російський ТВД-10Б існує лише на рівні розробки, без підтверджених перспектив серійного виробництва. При цьому заяви про зношеність фюзеляжів лише на третину викликають сумніви у частини експертів галузі.

Якщо проєкт "Байкал" знову буде відкладено, а питання двигунів не вирішать, віддалені регіони Росії можуть зіткнутися з фактичною відсутністю авіасполучення.

Як повідомлялося, російський уряд очікує, що протягом найближчих кількох років природний газ, який постачається до Китаю, продаватиметься приблизно на третину дешевше, ніж газ для Європи. Це свідчить про те, що переорієнтація на азійські ринки не здатна повністю компенсувати втрату основної частини західних ринків.

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року в Росії було зареєстровано 524 нові компанії у сфері ритуальних послуг та організації поховань ‒ це на 37,5% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.