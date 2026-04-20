Похоронний бізнес у Росії показує рекордне зростання на тлі величезних втрат в Україні

У першому кварталі 2026 року в Росії було зареєстровано 524 нові компанії у сфері ритуальних послуг та організації поховань ‒ це на 37,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє "The Moscow Times" з посиланням на дані аналітичної платформи Rusprofile.

У сервісі "Контур.Фокус" фіксують подібну динаміку ‒ близько 500 нових компаній, що означає зростання на 20,8% рік до року. Загальна кількість діючих організацій у цьому сегменті сягнула 11,3 тис. ‒ на 5,7% більше, ніж роком раніше.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Збільшення кількості нових підприємств у похоронній галузі відбувається на тлі рекордних втрат російської армії у війні проти України, яку розпочав Володимир Путін. За даними щорічної доповіді вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), до січня 2026 року сукупні втрати російських військ ‒ загиблі та тяжко поранені ‒ сягнули 1,198 млн осіб, з яких щонайменше 325 тис. загиблих.

У НАТО в лютому оцінювали кількість загиблих приблизно у 350 тис. Лише за 2025 рік, за підрахунками CSIS, втрати становили 425 тис. осіб ‒ у середньому близько 35 тис. щомісяця. Аналітики наголошують, що "ці показники є безпрецедентними для сучасних воєн".

На цьому тлі, за даними Росстату, з початку 2022 року вартість виготовлення труни в Росії зросла на 84%, а копання могили ‒ на 51%. У січні-лютому 2026 року обсяг ритуальних послуг у натуральному вираженні збільшився на 6,9% рік до року, а у грошовому ‒ на 15,7%, до 22,7 млрд рублів.

Російська армія у війні проти України вже втратила в 17 разів більше військових, ніж СРСР за всю десятирічну війну в Афганістані, у 11 разів більше, ніж у двох Чеченських кампаніях, і у 5 разів більше, ніж у всіх війнах після 1945 року. На тлі таких втрат Росстат припинив публікацію детальної статистики смертності.

Нагадаємо, житлово-комунальне господарство Росії перебуває у системній кризі, яку вже складно приховати навіть офіційною статистикою. Інфраструктура зношена приблизно наполовину, кількість аварій майже подвоїлася, а фінансування залишається хронічно недостатнім.

Раніше повідомлялося, що Інститут народногосподарського прогнозування РАН зафіксував спад російського ВВП у першому кварталі цього року на 1,5% у річному вимірі ‒ найгірший показник від початку дії масштабних західних санкцій. Прогноз на весь рік також погіршили: тепер очікується зниження на 0,6%, що на 2,6 відсоткового пункту нижче за лютневу оцінку.