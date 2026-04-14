Російська економіка остаточно увійшла в рецесію, – розвідка

Інститут народногосподарського прогнозування Російської академії наук зафіксував скорочення економіки Росії в першому кварталі цього року на 1,5% у річному вимірі – це є найгіршим показником із часів масштабних західних санкцій.

Як повідомили в Службі зовнішньої розвідки України, прогноз на весь рік переглянутий до мінус 0,6%, що на 2,6 відсоткового пункту гірше за лютневу оцінку.

"Економіка Росії демонструє системне погіршення, і жоден із ключових секторів не дає підстав для оптимізму", – зазначили в розвідці.

Криза в галузях

Будівельна галузь Росії стала найбільш показовим індикатором кризи. У січні 2026 року спад сягнув 16% порівняно з минулим роком, у лютому – 14%.

Водночас інвестиції в основний капітал скоротилися на 5,3% у четвертому кварталі минулого року, і ця тенденція розвивається.

"Жорстка монетарна політика Центрального банку методично вимиває інвестиційну активність із економіки", – зауважили в розвідці.

Обробна промисловість скоротила випуск на 2,9% за січень-лютий цього року. Негативна динаміка зафіксована в 20 із 24 галузей.

Вантажообіг комерційного транспорту в лютому впав до 430,3 млрд тонно-кілометрів – мінімального значення для лютого з 2020 року.

Оборот оптової торгівлі скоротився на 11,3% рік до року в січні та на 4,4% – у лютому.

Роздрібна торгівля фактично зупинилася: приріст обороту в лютому склав лише 0,3% до минулого року – найгірший результат із березня 2023 року.

Громадське харчування, яке ще в січні зростало на 15,1%, у лютому різко загальмувало до 6,8%. Аналітики РАН кваліфікують це як збереження заощаджувальної моделі поведінки: населення утримується від витрат.

Ринок праці

"За фасадом рекордно низького безробіття – 2,1% у лютому – ховається стрімке погіршення становища найманих працівників. Індекс hh у березні 2026 року досяг 11,4 пункту, що відповідає високому рівню конкуренції серед шукачів роботи", – повідомили в Службі зовнішньої розвідки.

Рік тому цей показник становив 5,9 пункту.

Зростання номінальних зарплат обвалилося до 8% рік до року в лютому порівняно з 15,1% у січні та 13,5% – за підсумками 2025 року.

"У реальному вимірі, з урахуванням інфляційного тиску, це означає фактичне заморожування доходів", – наголосили в розвідці.

Попередні прогнози

Інститут народногосподарського прогнозування РАН послідовно погіршує свої оцінки з листопада 2025 року.

Однак якщо тоді прогноз зростання на 2026 рік становив плюс 1,2%, то сьогоднішня цифра – мінус 0,6%.

"Кожен черговий перегляд лише поглиблює негативну картину. Економіка Росії входить у рецесію під тиском власної монетарної політики, структурної деградації промисловості та вичерпання споживчого попиту – і жоден із цих чинників не зникне в осяжній перспективі", – підсумували в Службі зовнішньої розвідки.

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Стан економіки РФ

Раніше стало відомо, що різке уповільнення економіки Росії та високі відсоткові ставки погіршили фінансовий стан російських підприємств та призвели до суттєвого зростання неплатежів.

Перед тим Центробанк Росії повідомив про різке падіння платежів через його платіжну систему. Так, у першому кварталі цього року вхідні платежі були в середньому на 5% менші, ніж у четвертому кварталі торік, причому падіння прискорювалося від місяця до місяця: у січні вони були на 2,4% менші, у лютому – на 4,5%, а в березні – на 8,1%.

За даними Росстату, минулого року російський ВВП додав лише 1%, що майже в п'ять разів нижче за цифру попереднього року: спочатку вона становила 4,3% зростання, але після перерахунку збільшилася до 4,9%.

Російські регіони завершили 2025 рік із сумарним дефіцитом місцевих бюджетом на 1,54 трлн руб. ($20,95 млрд). Порівняно з 2024 роком "дірка" у бюджетах суб'єктів збільшилася в 5 разів, відносно 2023 року – майже у 8 разів, а її підсумковий розмір став безпрецедентним за 20 років доступної статистики.

До того в Російській академії наук заявили, що всі ключові ризики розвитку російської економіки реалізувалися в 2024-2025 роках. Так, через несприятливі тенденції в галузі демографії загострюється дефіцит на ринку праці, наростає технологічне відставання від розвинених країн та Китаю, знижуються доходи від експорту вуглеводнів та сировинна рента, зростає оборонне навантаження та посилюється санкційний тиск.