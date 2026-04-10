Банк Росії зафіксував обвал грошових потоків економіки

Центробанк Росії повідомив про різке падіння платежів через його платіжну систему. Так, у першому кварталі цього року вхідні платежі були в середньому на 5% менші, ніж у четвертому кварталі торік, причому падіння прискорювалося від місяця до місяця: у січні вони були на 2,4% менші, у лютому – на 4,5%, а в березні – на 8,1%.

Як зазначили в Центробанку РФ, таке глибоке падіння було в липні минулого року, а до того – під час пандемії коронавірусу, передає The Moscow Times.

За рік вхідні потоки зменшилися на 11,4% (перший квартал 2026 року порівняно із січнем-березнем 2025 року). З урахуванням накопиченої цей час інфляції реальний спад сягає 17%.

Причини падіння

ЦБ Росії пояснює провал низькими цінами на сировину. За його даними, виторг від експорту надходить до Росії з лагом приблизно в два місяці, тобто в першому кварталі приходив виторг листопада-січня, коли ціни на російську нафту були на мінімумах.

У галузях зовнішнього попиту скорочення грошових потоків до середнього значення четвертого кварталу становило 19% у березні та 13,5% – за квартал.

Проте, навіть якщо виключити видобуток та нафтопереробку, надходження в березні знизилися на 2,8%, а за квартал – на 1%.

ЦБ Росії не коментує зменшення фінансових потоків, але воно, очевидно, відображає процеси, що відбуваються в економіці: фактичну зупинку зростання й тривале витіснення громадянського сектора галузями, пов'язаними з військово-промисловим комплексом. Саме вони пом'якшили падіння – драйверами зростання були вхідні платежі у виробництві "інших транспортних засобів та обладнання", готових металевих виробів, наукових дослідженнях та розробках, а також у будівництві.

Стан бізнесу

При цьому, як показує моніторинг підприємств, який проводить Центробанк Росії, цього року ділова активність у російській економіці майже не зростає.

У січні індикатор бізнес-клімату, що розраховується за його підсумками, склав всього 0,2 пункта, а в лютому – -0,1, що стало першим мінусом із вересня 2022 року. У приватному бізнесі ділова активність знижується із середини минулого року.

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Раніше повідомлялося, що прокремлівський Центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП) фіксує стагнацію російської промисловості на початку 2026 року, незважаючи на традиційно оптимістичні дані офіційної статистики.

Зі свого боку в Росстаті заявили, що фінансове становище російських компаній швидко погіршується – у січні вони заробили 2 трлн руб.: така різниця між результатом прибуткових компаній і втратами збиткових.

Як повідомлялося, сектор малого та середнього підприємництва Росії зустрів 2026 рік в умовах масштабної рецесії. Згідно з результатами опитувань, 95% бізнесменів констатують погіршення ділового клімату, а 75% заявляють про критичні труднощі.

До того повідомлялося, що посилення санкцій, підвищення відсоткових ставок за кредитами та різке уповільнення економіки після військового буму поставили російську промисловість на межу найсильнішої кризи. За словами топменеджерів найбільших промислових компаній РФ, ситуація з продажами їхньої продукції цього року стала найгіршою з 1998 року.

Російські вугільні компанії за минулий рік отримали 408 млрд руб. ($5,15 млрд) збитку. За рік у Росії видобули 429 млн тонн вугілля – таким чином кожна тонна принесла в середньому 951 руб. збитку.

У листопаді минулого року повідомлялося, що, за даними Міненерго Росії, близько 74% вугільних компаній країни працюють зі збитками, а роботу вже призупинили 23 підприємства.

Окрім того, в Росії різко скоротилася державна підтримка малого та середнього бізнесу. Так, минулого року кількість компаній у цьому сегменті та самозайнятих, охоплених усіма видами підтримки, становила 436,7 тис. – на 20% менше, ніж у 2024 році. Кількість одержувачів фінансової підтримки скоротилася на 16% (з 165,6 тис. до 139,1 тис.).

Що відбувається з економікою РФ

За даними Росстату, минулого року російський ВВП додав лише 1%, що майже в п'ять разів нижче за цифру попереднього року: спочатку вона становила 4,3% зростання, але після перерахунку збільшилася до 4,9%.

Зростання промисловості практично зупинилося – 1,3% за рік, а з 28 галузей, які відстежує Росстат, 21 опинилося в мінусі. Рекордсменом з тем обвалу став автопром, який втратив чверть випуску, металургійні заводи скоротили виробництво на 2,1%, фабрики одягу та взуття – на 3,5%. Також уперше за 15 років упав випуск продуктів харчування – на 0,5%.

Раніше повідомлялося, що російські регіони завершили 2025 рік із сумарним дефіцитом місцевих бюджетом на 1,54 трлн руб. ($20,95 млрд). Порівняно з 2024 роком "дірка" у бюджетах суб'єктів збільшилася в 5 разів, відносно 2023 року – майже у 8 разів, а її підсумковий розмір став безпрецедентним за 20 років доступної статистики.

До того в Російській академії наук заявили, що всі ключові ризики розвитку російської економіки реалізувалися в 2024-2025 роках. Так, через несприятливі тенденції в галузі демографії загострюється дефіцит на ринку праці, наростає технологічне відставання від розвинених країн та Китаю, знижуються доходи від експорту вуглеводнів та сировинна рента, зростає оборонне навантаження та посилюється санкційний тиск.

На початку лютого цього року віцепрем'єр Росії Александр Новак заявив, що інвестиції в економіку РФ перестали зростати, хоча ще у вересні минулого року Мінекономрозвитку Росії прогнозувало за підсумками 2025 року зростання інвестицій на 1,7%.

Проте незабаром Росстат зафіксував перше за п'ять років скорочення інвестицій у річному вираженні – на 3,1% у третьому кварталі. Цього року на спад чекає і Мінекономрозвитку Росії – на 0,5%.