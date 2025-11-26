У Росії продовжується криза у вугільній галузі: 74% компаній працюють у збиток

За даними міненерго Росії, близько 74% вугільних компаній країни працюють зі збитками, а роботу вже призупинили 23 підприємства. Загальні втрати галузі досягли 263 млрд рублів ($3,33 млрд) і, за прогнозами, можуть зрости до 350 млрд рублів ($4,43 млрд) до кінця року.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України (ЦПД).

Після початку повномасштабної війни РФ втратила основні експортні напрямки, насамперед ринок Євросоюзу. Спроба переорієнтувати поставки на Азію виявилася економічно невигідною через високі логістичні витрати та низьку ціну продажу.

Наслідком стали швидке накопичення боргів і зниження обсягів видобутку. Навіть найбільші гравці ринку демонструють падіння виробництва до найнижчих показників за десятиліття та фіксують рекордні збитки.

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Криза у вугільній сфері є прямим результатом війни, санкцій і втрати зовнішніх ринків. Попри окремі субсидії, структурні проблеми лише загострюються, а російська економіка продовжує втрачати опору в ключових базових галузях.

Як повідомлялося, Росія використовує Азовське море як маршрут для вивезення з окупованих українських територій награбованого зерна, металу та вугілля. Через цей морський шлях загарбники транспортують до РФ ресурси, вивезені з України.