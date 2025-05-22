Росія використовує Азовське море для того, щоб вивозити награбоване українське збіжжя, метал та вугілля, - ВМС

Азовським морем російські загарбники вивозять до РФ награбоване з окупованих українських територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

"Протягом всього часу повномасштабного вторгнення вони використовують періодично акваторію для того, щоб з українських окупованих портів перекидати награбоване у свої офіційні порти. Протягом кількох років вони вивозили те, що вони захопили – українське збіжжя, метал, вугілля. Вони продовжують це робити, використовуючи судна, які можна назвати "тіньовим флотом", і після цього через офіційні порти на Азові вивозять українську сировину", - повідомив Плетенчук.

Він розповів, що росіяни вивозять награбоване на суднах, які умовно можна назвати "тіньовим флотом", адже всі вони мають російську реєстрацію.

"І після цього вони вже через офіційні порти на Азові вивозять українську сировину", - пояснив речник ВМС ЗСУ логістику ворога.

Він також підкреслив, що наразі військова активність окупантів в Азовському морі, якщо мати на увазі корабельну складову, відсутня.

