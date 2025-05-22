УКР
Блокада Азовського моря
Росія використовує Азовське море для того, щоб вивозити награбоване українське збіжжя, метал та вугілля, - ВМС

Азовським морем росіяни вивозять награбоване

Азовським морем російські загарбники вивозять до РФ награбоване з окупованих українських територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

"Протягом всього часу повномасштабного вторгнення вони використовують періодично акваторію для того, щоб з українських окупованих портів перекидати награбоване у свої офіційні порти. Протягом кількох років вони вивозили те, що вони захопили – українське збіжжя, метал, вугілля. Вони продовжують це робити, використовуючи судна, які можна назвати "тіньовим флотом", і після цього через офіційні порти на Азові вивозять українську сировину", - повідомив Плетенчук.

Він розповів, що росіяни вивозять награбоване на суднах, які умовно можна назвати "тіньовим флотом", адже всі вони мають російську реєстрацію.

"І після цього вони вже через офіційні порти на Азові вивозять українську сировину", - пояснив речник ВМС ЗСУ логістику ворога.

Він також підкреслив, що наразі військова активність окупантів в Азовському морі, якщо мати на увазі корабельну складову, відсутня.

Азовське море росія флот
+1
Ну, дякуємо за це Плетенчука. Продовжуй вести спостереження, збоченець. Плетенчук традіційно плете незрозуміло що і незрозуміло для кого.
22.05.2025 12:51 Відповісти
+1
в ефірі телемарафону)
22.05.2025 13:02 Відповісти
+1
Україну просто позбавляють єкономічного потенціалу. Промислового в першу чергу. Росія не вміє вести чесний бізнес. Тільки спалити хату сусіду. Дерьовня - вона в генах. А там купа алкащів та божовільні бабки с порчами та подкладами.
22.05.2025 13:05 Відповісти
це саме той піздабол-плетенчук, який ******** бравурні реляції про те, що кацапський чф успішно загнаний за туапсе? ну, то чого не почати топити кацапські транспорти з нашим вугіллям? що, курва, заважає? от що?!
22.05.2025 13:16 Відповісти
Якась рафіновано тупа новина. Абсолтно природно що росія використовує загарбані території України (і не тільки) в своїх корисних цілях. А що могло бути янакше?
22.05.2025 13:19 Відповісти
Та ви шо? Терміново скликайте засідання ООН.
22.05.2025 13:21 Відповісти
цікаво!
ахметов особисто надав наказ, не чіпати порти маріуполя, бердянська? чи, через шмигаля шавку?
чи, маріуполь, бердянськ вже не україна і нам заборонено, ще байденом, цілити туди?
22.05.2025 13:27 Відповісти
Не можна їх чіпати бо це частинка зернового коридору
22.05.2025 13:34 Відповісти
А навіщо ж ще ЗЄ злив ***** Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ?
Невже для красоти?
22.05.2025 13:37 Відповісти
22.05.2025 13:50 Відповісти
Убей руцького ,сделай мир чыще
22.05.2025 14:44 Відповісти
 
 