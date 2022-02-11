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Новини Агресія Росії проти України Блокада Азовського моря Війна
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Кислиця звернувся до генсека ООН з приводу блокування Росією судноплавства

Кислиця звернувся до генсека ООН з приводу блокування Росією судноплавства

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця звернувся до генерального секретаря цієї організації та всіх держав-членів у зв’язку з рішенням РФ блокувати частину акваторії Чорного й Азовського морів під приводом навчань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомили у постпредстві України при ООН у Нью-Йорку.

Зазначається, що Кислиця висловив рішучий протест у зв’язку з цим рішенням Росії.

Він указав, що безпрецедентна за охопленням площа проведення військових маневрів, які проводить Росія, практично унеможливлює судноплавство в обох морях, що може мати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України.

"Українська сторона наголосила на неприпустимості подібних агресивних дій Російської Федерації, що є частиною її гібридної війни проти України. Вони демонструють неприховану зневагу до норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права", - зазначив Кислиця.

Дипломат додав, що Україна працюватиме спільно з партнерами, насамперед країнами Чорноморського регіону, для вироблення алгоритму подальших дій у відповідь на посилення російської загрози.

Також читайте: Росія скасувала перекриття Азовського моря під час проведення військових навчань

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія заявила про перекриття районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань з 13 по 19 лютого.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота мала б дати "сильну відповідь" Росії на її дії в Чорному й Азовському морях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На засіданні РНБО варто розглянути питання безпеки та оборонно-промислового комплексу, - нардеп "Голосу" Костенко

У Міністерстві закордонних справ України виголосили рішучий протест і назвали рішення про блокування акваторії морів частиною гібридної війни РФ проти України, зазначивши, що "безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях".

У Військово-Морських силах Збройних сил України заявляють, що РФ зловжила міжнародним правом для досягнення власних геополітичних цілей за рахунок України, перекривши значну частину акваторії Азовського й Чорного морів у зв'язку з проведенням навчань, що передбачають ракетну й артилерійську стрільбу.

Автор: 

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лишить их постоянного места в совбезе ООН, ибо нефиг!
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11.02.2022 01:11 Відповісти
Самое разумное,что не сделала ООН, это вето на право голоса для конфликтующих сторон до окончания конфликта.
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11.02.2022 08:08 Відповісти
Для цього є міжнародний арбітраж з морського права, від якого барига врятував агресора після захоплення українських суден.
Що заважає стягнути збитки?
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11.02.2022 01:20 Відповісти
Росія не є офіційно членом ООН.Не існує жодного документа який би світчив що росія вступала в цю організацію на відміну від України і білорусії.
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11.02.2022 01:54 Відповісти
.....и что вы хотите услышать, ребе Зеня???....очередное Беспокойство? Ребе Зеня будьте умными как тётя Сарра. Она никогда не беспокоилась, поэтому счастливой умерла раньше фсьех.
Если у вас нету беспилотных катеров, ну ..руки из хопы! Идите обходным путем, как тетя Сарра. Проложите международный маршрут мимо о. Змеиный в обход. Второе начните проект по подготовке водного канала в обход Крыма. Это экономически выгодно. Это бездонный источник песка для вашей Большой стройки...и для Бени, это тоже глоточек крымской воды. Глубина канала для судов с осадкой до 10 м. Не меньше. Отходы от канала, щебень и галька сыпать вдоль границы Крыма. Там же на насыпи ставить дистанционные модули для погранцов. Делать так, что бомбежка такого модуля, автоматически перекрывает проезд по узкому переходу из Крыма. Вся катанка с Азовстали и Миттала пойдет на бетонную основу канала. Вы потом отобъете канал, это дешевле чем поставка железной дорогой, а путь в обход Крыма вааще будет считаться убыточным, стоять перед мостом, слушать вопросы ************? Оно вам надо, Зеня??.
Не забывайте, вы имеете дело с обкуренными упоротыми ************** с кремлевской подворотни, это даже не контингент для разговора, это ...шобло с пристани!!
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11.02.2022 03:47 Відповісти
оон - лайно.
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11.02.2022 06:15 Відповісти
Що знову кацапів спровокував Порошенко? Як там справа в ДБР по проходу наших катерів по нашій Керченській протоці? Виконали замовлення московії? Що по цьому повому скаже супер "міжнародник" Гундос?
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11.02.2022 08:13 Відповісти
 
 