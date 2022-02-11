Кислиця звернувся до генсека ООН з приводу блокування Росією судноплавства
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця звернувся до генерального секретаря цієї організації та всіх держав-членів у зв’язку з рішенням РФ блокувати частину акваторії Чорного й Азовського морів під приводом навчань.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомили у постпредстві України при ООН у Нью-Йорку.
Зазначається, що Кислиця висловив рішучий протест у зв’язку з цим рішенням Росії.
Він указав, що безпрецедентна за охопленням площа проведення військових маневрів, які проводить Росія, практично унеможливлює судноплавство в обох морях, що може мати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України.
"Українська сторона наголосила на неприпустимості подібних агресивних дій Російської Федерації, що є частиною її гібридної війни проти України. Вони демонструють неприховану зневагу до норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права", - зазначив Кислиця.
Дипломат додав, що Україна працюватиме спільно з партнерами, насамперед країнами Чорноморського регіону, для вироблення алгоритму подальших дій у відповідь на посилення російської загрози.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія заявила про перекриття районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань з 13 по 19 лютого.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота мала б дати "сильну відповідь" Росії на її дії в Чорному й Азовському морях.
У Міністерстві закордонних справ України виголосили рішучий протест і назвали рішення про блокування акваторії морів частиною гібридної війни РФ проти України, зазначивши, що "безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях".
У Військово-Морських силах Збройних сил України заявляють, що РФ зловжила міжнародним правом для досягнення власних геополітичних цілей за рахунок України, перекривши значну частину акваторії Азовського й Чорного морів у зв'язку з проведенням навчань, що передбачають ракетну й артилерійську стрільбу.
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Що заважає стягнути збитки?
Если у вас нету беспилотных катеров, ну ..руки из хопы! Идите обходным путем, как тетя Сарра. Проложите международный маршрут мимо о. Змеиный в обход. Второе начните проект по подготовке водного канала в обход Крыма. Это экономически выгодно. Это бездонный источник песка для вашей Большой стройки...и для Бени, это тоже глоточек крымской воды. Глубина канала для судов с осадкой до 10 м. Не меньше. Отходы от канала, щебень и галька сыпать вдоль границы Крыма. Там же на насыпи ставить дистанционные модули для погранцов. Делать так, что бомбежка такого модуля, автоматически перекрывает проезд по узкому переходу из Крыма. Вся катанка с Азовстали и Миттала пойдет на бетонную основу канала. Вы потом отобъете канал, это дешевле чем поставка железной дорогой, а путь в обход Крыма вааще будет считаться убыточным, стоять перед мостом, слушать вопросы ************? Оно вам надо, Зеня??.
Не забывайте, вы имеете дело с обкуренными упоротыми ************** с кремлевской подворотни, это даже не контингент для разговора, это ...шобло с пристани!!