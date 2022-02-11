Кислиця звернувся до генсека ООН з приводу блокування Росією судноплавства

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця звернувся до генерального секретаря цієї організації та всіх держав-членів у зв’язку з рішенням РФ блокувати частину акваторії Чорного й Азовського морів під приводом навчань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомили у постпредстві України при ООН у Нью-Йорку.

Зазначається, що Кислиця висловив рішучий протест у зв’язку з цим рішенням Росії.

Він указав, що безпрецедентна за охопленням площа проведення військових маневрів, які проводить Росія, практично унеможливлює судноплавство в обох морях, що може мати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України.

"Українська сторона наголосила на неприпустимості подібних агресивних дій Російської Федерації, що є частиною її гібридної війни проти України. Вони демонструють неприховану зневагу до норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права", - зазначив Кислиця.

Дипломат додав, що Україна працюватиме спільно з партнерами, насамперед країнами Чорноморського регіону, для вироблення алгоритму подальших дій у відповідь на посилення російської загрози.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія заявила про перекриття районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань з 13 по 19 лютого.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота мала б дати "сильну відповідь" Росії на її дії в Чорному й Азовському морях.

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У Міністерстві закордонних справ України виголосили рішучий протест і назвали рішення про блокування акваторії морів частиною гібридної війни РФ проти України, зазначивши, що "безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях".

У Військово-Морських силах Збройних сил України заявляють, що РФ зловжила міжнародним правом для досягнення власних геополітичних цілей за рахунок України, перекривши значну частину акваторії Азовського й Чорного морів у зв'язку з проведенням навчань, що передбачають ракетну й артилерійську стрільбу.