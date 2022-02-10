Росія скасувала перекриття Азовського моря під час проведення військових навчань

Журналіст Андрій Клименко опублікував інформацію про те, що Росія зняла обмеження на судноплавство у Азовському морі, в зв'язку із проведенням військових навчань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці, оприлюднивши відповідний документ, надісланий Росією українському Центру навігаційно-гідрографічної інформації.

"Морські новини про перекриття Азовського моря. Без коментарів. Все підкреслено. Працюємо", - підкреслив Клименко.

ВІн продовжив: "О 16:43 сьогодня 10.02.2022 управління навігації та океанографії міноборони рф повідомило про видміну перекриття району Азовського моря на північ від Керченської протоки.

Чому?

1) нам всім, всім - від читачів та журналістів до експертів, військових, дипломатів та урядовців, лідерів українського морського бізнесу - буквально за добу вдалося створити безпрецедентний тиск щодо цієї проблеми.

Не виключаю, що сьогодні міністр закордонних справ Великої Британії використала цю тему під час зустрічі з Лавровим в Москві. (для Британії свобода судноплавства стоїть в одному ряду зі свобою слова...).

2) РФ готує якусь нову підлість.

3) по Чорному морю все без змін (поки), а порти Чорного моря - це 95% українського експорту, порти Азову - 5% (разом це айже половина усього експорту України)....

Отже - продовжуємо. З вірою в перемогу..."