Росія скасувала перекриття Азовського моря під час проведення військових навчань
Журналіст Андрій Клименко опублікував інформацію про те, що Росія зняла обмеження на судноплавство у Азовському морі, в зв'язку із проведенням військових навчань.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці, оприлюднивши відповідний документ, надісланий Росією українському Центру навігаційно-гідрографічної інформації.
"Морські новини про перекриття Азовського моря. Без коментарів. Все підкреслено. Працюємо", - підкреслив Клименко.
ВІн продовжив: "О 16:43 сьогодня 10.02.2022 управління навігації та океанографії міноборони рф повідомило про видміну перекриття району Азовського моря на північ від Керченської протоки.
Чому?
1) нам всім, всім - від читачів та журналістів до експертів, військових, дипломатів та урядовців, лідерів українського морського бізнесу - буквально за добу вдалося створити безпрецедентний тиск щодо цієї проблеми.
Не виключаю, що сьогодні міністр закордонних справ Великої Британії використала цю тему під час зустрічі з Лавровим в Москві. (для Британії свобода судноплавства стоїть в одному ряду зі свобою слова...).
2) РФ готує якусь нову підлість.
3) по Чорному морю все без змін (поки), а порти Чорного моря - це 95% українського експорту, порти Азову - 5% (разом це айже половина усього експорту України)....
Отже - продовжуємо. З вірою в перемогу..."
Будь ласка, зачекайте...
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отетот, ВМФовскій
RFF203
- чеше проз Чорне море
https://www.flightradar24.com/RFF203/2ac63cdc
на Кіпр, кеш з офшорів знімати ?
Слава Україні!
Рисковать чужими жизнями все всегда готовы, только вот самим на свои же призывы нет.
да и 6 флот США сейчас направляется в Черное море и проходит Босфор...
Тому і відмінили.
американці можуть кошмарити рашку з Румунії та Болгарії
потому что козлы понимают только силу, давление и санкции.
Я думаю, что еще увидим подобное перекрытие, только чуть позже.
если перекроют Керч , тогда ждите ответа.
Давно такого не было и вот опять