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Новини
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Росія скасувала перекриття Азовського моря під час проведення військових навчань

Журналіст Андрій Клименко опублікував інформацію про те, що Росія зняла обмеження на судноплавство у Азовському морі, в зв'язку із проведенням військових навчань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці, оприлюднивши відповідний документ, надісланий Росією українському Центру навігаційно-гідрографічної інформації. 

"Морські новини про перекриття Азовського моря. Без коментарів. Все підкреслено. Працюємо", - підкреслив Клименко.

ВІн продовжив: "О 16:43 сьогодня 10.02.2022 управління навігації та океанографії міноборони рф повідомило про видміну перекриття району Азовського моря на північ від Керченської протоки.

Чому?

1) нам всім, всім - від читачів та журналістів до експертів, військових, дипломатів та урядовців, лідерів українського морського бізнесу - буквально за добу вдалося створити безпрецедентний тиск щодо цієї проблеми.

Не виключаю, що сьогодні міністр закордонних справ Великої Британії використала цю тему під час зустрічі з Лавровим в Москві. (для Британії свобода судноплавства стоїть в одному ряду зі свобою слова...).

2) РФ готує якусь нову підлість.

3) по Чорному морю все без змін (поки), а порти Чорного моря - це 95% українського експорту, порти Азову - 5% (разом це айже половина усього експорту України)....

Отже - продовжуємо. З вірою в перемогу..."

Росія скасувала перекриття Азовського моря під час проведення військових навчань 01

Автор: 

Азовське море (1617) блокада (737) військові навчання (2774) Клименко Андрій журналіст (61) Морська блокада рф (19)


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Топ коментарі
+72
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10.02.2022 21:56
+46
На колу он смотрелся бы лучше, но так тоже неплохо...
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10.02.2022 21:57
+40
Не втрачати пильності до тих пір, поки мордор не буде знищено!
Слава Україні!
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10.02.2022 21:57
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10.02.2022 21:56 Відповісти
На колу он смотрелся бы лучше, но так тоже неплохо...
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10.02.2022 21:57 Відповісти
надо повернуть вправо на 90 градусов и будет идеально
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10.02.2022 21:59 Відповісти
Ту-154 - самий бистрий самольот
отетот, ВМФовскій
RFF203
- чеше проз Чорне море
https://www.flightradar24.com/RFF203/2ac63cdc
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10.02.2022 22:08 Відповісти
цікавий рейс
на Кіпр, кеш з офшорів знімати ?
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10.02.2022 22:32 Відповісти
не вгадав, полетів у Латакію
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10.02.2022 22:53 Відповісти
...і вимкнув транспондер
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10.02.2022 23:06 Відповісти
господин Ж отправился на спец-задание, - котлы плешивому нагреть)
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10.02.2022 22:15 Відповісти
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10.02.2022 22:32 Відповісти
невже?
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10.02.2022 22:41 Відповісти
Это его цветами встретили?
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10.02.2022 23:07 Відповісти
красіва
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10.02.2022 23:56 Відповісти
Вінки - марнотратство, достатньо осикового кілка.
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11.02.2022 07:03 Відповісти
Там вся еліта така кончен.... від верху до губернаторів, зміна Ху..ла нічого не змінить хіба що їх там всіх вздоргнуть
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11.02.2022 09:46 Відповісти
Не втрачати пильності до тих пір, поки мордор не буде знищено!
Слава Україні!
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10.02.2022 21:57 Відповісти
потому что в данном контексте Азовское совершенно неважно...
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10.02.2022 22:00 Відповісти
еще как важно, азовское направление самое слабое у нас
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10.02.2022 22:02 Відповісти
Тому що в такому випадку і в їх порти в азовському морі будуть перекриті для судноплавства , а це бабки , а ось в чорному морі вони нічого не *******
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10.02.2022 22:34 Відповісти
Абсолютно верно, какой то козлорылый адмирал всея кацапии забыл, что у Украины всего два порта в Азовском море, а лапотнегов есть Азов, Ростов, Таганрог, Эйск, Тимрюк, порты Каспийского моря. Вобщем как обычно рассеяне себе в левое яйцо выстрелили.
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10.02.2022 23:22 Відповісти
Большие десантные корабли уже вошли в Черное море. Если загрузят десант в Севастополе-курс на ОДЕССУ, под видом учений. Там, как раз до самого украинского побережья море закрыто для "учений". Таким образом пытаются достичь эффекта "внезапности" , или блефуют на все деньги.
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11.02.2022 09:19 Відповісти
Кацапи давно окупували Азов, за повної мовчанка Зеленського. Ба більше він навіть вигадав кримінальні справи проти тих, хто намагався попередити захоплення.
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10.02.2022 22:01 Відповісти
Можешь посадить свою родню на буксир и начинай плавать под мостом, а мы проявим озабоченность на международном уровне и поднимем крик, когда вас арестуют.
Рисковать чужими жизнями все всегда готовы, только вот самим на свои же призывы нет.
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10.02.2022 23:15 Відповісти
ну, міст уже заміновано, і потрібної миті його каци рвонуть, хороший казус беллі - https://www.youtube.com/watch?v=nuPjHYR5MTM&ab_channel=%D0%9E%D0%9F%D0%9A%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B https://www.youtube.com/watch?v=nuPjHYR5MTM&ab_channel=%D0%9E%D0%9F%D0%9A%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B

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11.02.2022 10:04 Відповісти
Чи пєндєлі сработалі?
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10.02.2022 22:01 Відповісти
Им просто озвучили в какую сумму обойдется блокирование морских торговых путей.
да и 6 флот США сейчас направляется в Черное море и проходит Босфор...
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10.02.2022 23:48 Відповісти
Видимо британцы что то продавили, встречались же сегодня
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10.02.2022 22:04 Відповісти
Нет подходов даже к Керченскому проливу, потому нет необходимости перекрывать Азовское море. Шойгу просто ошипся ...
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10.02.2022 22:13 Відповісти
ЗАБЗДЕЛИ
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10.02.2022 22:23 Відповісти
Я только могу себе представить, что на ушко сказали по этому поводу в США и Лондоне рашистам. Много отдал бы, чтобы это узнать.
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10.02.2022 23:55 Відповісти
у ботоксного обнуленыша совесть проснулась...... великодушный стал
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11.02.2022 11:22 Відповісти
Та по фигу… давай нападай быстрее скотина…
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10.02.2022 22:24 Відповісти
За даними розвідки, одним зі сценаріїв початку ескалації є підрив частини опор Керченського мосту російськими ССО з подальшим звинуваченням України. Відмова від блокування акваторії Азовського моря може бути частиною цього сценарію провокації РФ - інфовійська України.

Тому і відмінили.
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10.02.2022 22:26 Відповісти
6-й флот США на підході до Босфору, не виключено що зайде в Чорне море
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10.02.2022 22:29 Відповісти
по конвенції Монтре обмежений тонаж та час перебування кораблів нечерноморських країн

американці можуть кошмарити рашку з Румунії та Болгарії
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10.02.2022 22:41 Відповісти
мабуть 6 й флот і є кошмаром для рашиста без Болгарії і Румунії
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10.02.2022 22:50 Відповісти
Вони вже давно поклали і на доктрину, і на Монтрьо, і на рашку з її закидонами.
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11.02.2022 00:00 Відповісти
Не неси бред. Кроме твоей страны-РФ,все остальные государства соблюдают международное право.
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11.02.2022 09:23 Відповісти
Было бы хорошо, но не думаю что это произойдет, увы.
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11.02.2022 00:09 Відповісти
Красивая история, но к сожалению фейк, нет никакой официальной информации подтверждающей это.
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11.02.2022 04:36 Відповісти
а то их цапы не охраняют. Да там возле каждой опоры наверняка стоит вохровец с берданкой, и висит видеокамера
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10.02.2022 23:18 Відповісти
Все ждут когда эта мразь нападет, чтоб этот гнойный чиряк мира вскрыть.
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10.02.2022 22:28 Відповісти
зараз наш москітний флот їм покаже де раки зимують ....
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10.02.2022 22:37 Відповісти
нужно продолжать не просто продолжать, но и усиливать давление до вывода козлин с временно оккупированных территорий Украины и принуждения кацапов к миру.
потому что козлы понимают только силу, давление и санкции.
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10.02.2022 22:47 Відповісти
Засцяли.
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10.02.2022 22:49 Відповісти
путін - гонорейна собача ******, москалі собаки!
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10.02.2022 22:51 Відповісти
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10.02.2022 22:53 Відповісти
Пускай убирают на восток зону учений в Черном море от морских путей на Одессу, Николаев и Херсон
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10.02.2022 23:13 Відповісти
Видимо планы нападения поменялись, или окно сдвинулось. Нет смысла перекрывать сейчас.
Я думаю, что еще увидим подобное перекрытие, только чуть позже.
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10.02.2022 23:17 Відповісти
Якщо на час навчань відключати московію від swift і закривати міжнародні порти і аеропорти для кацапських кораблів та літаків - ніяких навчань не буде 😁👍
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10.02.2022 23:18 Відповісти
Ждем санкции за блокаду украинских портов... Ну и ждем ответных действий Турции - ваш ход...
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10.02.2022 23:44 Відповісти
Турки всё вывозят из Украины, большую часть из Мариуполя,
если перекроют Керч , тогда ждите ответа.
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11.02.2022 00:56 Відповісти
🖕
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11.02.2022 01:08 Відповісти
Ответы на беспредел зверолюдей ( генетических вырожденцев) должны быть чувствительными и эффективными ( понятно автомат , гыляка..,) - но зверьё сразу почувствовало бы отмену Конвенции Монтрё. Раша не признает ни одного международного суда , протащила в Конституции. Рашу везде, всем и всегда нужно посылать на @уй. Нельзя сделать их свиньи собаку , из собаки человека.
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11.02.2022 06:58 Відповісти
Щось давно не було "Лебединого озера", а пора...
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11.02.2022 07:02 Відповісти
И так нужно каждый раз в говно окунать, а мы в глаза заглядываем
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11.02.2022 07:20 Відповісти
"2) РФ готує якусь нову підлість "- готує прохід своїх десантних для штурму Маріуполя.
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11.02.2022 07:32 Відповісти
На Камчатке в районе села Коряки Елизовского района разбился самолет Ан-2. На борту было два человека, они погибли, сообщает главное управление МЧС РФ по Камчатскому краю.
Давно такого не было и вот опять
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11.02.2022 09:04 Відповісти
Ну и дальше что? Линкоры и крейсеры ринулись в Азовское море,о чём новость и какой прок от этой отмены?
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11.02.2022 10:58 Відповісти
 
 