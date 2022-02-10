Россия отменила перекрытие Азовского моря во время проведения военных учений
Журналист Андрей Клименко опубликовал информацию о том, что Россия сняла ограничения на судоходство в Азовском море в связи с проведением военных учений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке, обнародовав соответствующий документ, отправленный Россией украинскому Центру навигационно-гидрографической информации.
"Морские новости о перекрытиях Азовского моря. Без комментариев. Все подчеркнуто. Работаем", - подчеркнул Клименко.
Он продолжил: "В 16:43 сегодня 10.02.2022 управление навигации и океанографии минобороны РФ сообщило об отмене перекрытия района Азовского моря к северу от Керченского пролива.
Почему?
1) нам всем, всем – от читателей и журналистов до экспертов, военных, дипломатов и чиновников, лидеров украинского морского бизнеса – буквально за сутки удалось создать беспрецедентное давление на эту проблему.
Не исключаю, что сегодня министр иностранных дел Великобритании использовал эту тему во время встречи с Лавровым в Москве (для Британии свобода судоходства стоит в одном ряду со свободой слова...).
2) РФ готовит какую-нибудь новую подлость.
3) по Черному морю все без изменений (пока), а порты Черного моря – это 95% украинского экспорта, порты Азова – 5% (итого это почти половина всего экспорта Украины).
Итак – продолжаем. С верой в победу..."
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отетот, ВМФовскій
RFF203
- чеше проз Чорне море
https://www.flightradar24.com/RFF203/2ac63cdc
на Кіпр, кеш з офшорів знімати ?
Слава Україні!
Рисковать чужими жизнями все всегда готовы, только вот самим на свои же призывы нет.
да и 6 флот США сейчас направляется в Черное море и проходит Босфор...
Тому і відмінили.
американці можуть кошмарити рашку з Румунії та Болгарії
потому что козлы понимают только силу, давление и санкции.
Я думаю, что еще увидим подобное перекрытие, только чуть позже.
если перекроют Керч , тогда ждите ответа.
Давно такого не было и вот опять