Россия отменила перекрытие Азовского моря во время проведения военных учений

Журналист Андрей Клименко опубликовал информацию о том, что Россия сняла ограничения на судоходство в Азовском море в связи с проведением военных учений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке, обнародовав соответствующий документ, отправленный Россией украинскому Центру навигационно-гидрографической информации.

"Морские новости о перекрытиях Азовского моря. Без комментариев. Все подчеркнуто. Работаем", - подчеркнул Клименко.

Он продолжил: "В 16:43 сегодня 10.02.2022 управление навигации и океанографии минобороны РФ сообщило об отмене перекрытия района Азовского моря к северу от Керченского пролива.

Почему?

1) нам всем, всем – от читателей и журналистов до экспертов, военных, дипломатов и чиновников, лидеров украинского морского бизнеса – буквально за сутки удалось создать беспрецедентное давление на эту проблему.

Не исключаю, что сегодня министр иностранных дел Великобритании использовал эту тему во время встречи с Лавровым в Москве (для Британии свобода судоходства стоит в одном ряду со свободой слова...).

2) РФ готовит какую-нибудь новую подлость.

3) по Черному морю все без изменений (пока), а порты Черного моря – это 95% украинского экспорта, порты Азова – 5% (итого это почти половина всего экспорта Украины).

Итак – продолжаем. С верой в победу..."

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