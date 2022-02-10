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Россия отменила перекрытие Азовского моря во время проведения военных учений

Журналист Андрей Клименко опубликовал информацию о том, что Россия сняла ограничения на судоходство в Азовском море в связи с проведением военных учений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке, обнародовав соответствующий документ, отправленный Россией украинскому Центру навигационно-гидрографической информации.

"Морские новости о перекрытиях Азовского моря. Без комментариев. Все подчеркнуто. Работаем", - подчеркнул Клименко.

Он продолжил: "В 16:43 сегодня 10.02.2022 управление навигации и океанографии минобороны РФ сообщило об отмене перекрытия района Азовского моря к северу от Керченского пролива.

Почему?

1) нам всем, всем – от читателей и журналистов до экспертов, военных, дипломатов и чиновников, лидеров украинского морского бизнеса – буквально за сутки удалось создать беспрецедентное давление на эту проблему.

Не исключаю, что сегодня министр иностранных дел Великобритании использовал эту тему во время встречи с Лавровым в Москве (для Британии свобода судоходства стоит в одном ряду со свободой слова...).

2) РФ готовит какую-нибудь новую подлость.

3) по Черному морю все без изменений (пока), а порты Черного моря – это 95% украинского экспорта, порты Азова – 5% (итого это почти половина всего экспорта Украины).

Итак – продолжаем. С верой в победу..."

Россия отменила перекрытие Азовского моря во время проведения военных учений 01

Читайте также: Решение РФ блокировать акватории Черного и Азовского морей чревато суверенными правами Украины, - ВМС ВСУ. КАРТА

Автор: 

Азовское море (1603) блокада (1676) военные учения (3456) Клименко Андрей журналист (60) Морская блокада рф (16)


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Топ комментарии
+72
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10.02.2022 21:56
+46
На колу он смотрелся бы лучше, но так тоже неплохо...
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10.02.2022 21:57
+40
Не втрачати пильності до тих пір, поки мордор не буде знищено!
Слава Україні!
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10.02.2022 21:57
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10.02.2022 21:56 Ответить
На колу он смотрелся бы лучше, но так тоже неплохо...
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10.02.2022 21:57 Ответить
надо повернуть вправо на 90 градусов и будет идеально
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10.02.2022 21:59 Ответить
Ту-154 - самий бистрий самольот
отетот, ВМФовскій
RFF203
- чеше проз Чорне море
https://www.flightradar24.com/RFF203/2ac63cdc
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10.02.2022 22:08 Ответить
цікавий рейс
на Кіпр, кеш з офшорів знімати ?
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10.02.2022 22:32 Ответить
не вгадав, полетів у Латакію
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10.02.2022 22:53 Ответить
...і вимкнув транспондер
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10.02.2022 23:06 Ответить
господин Ж отправился на спец-задание, - котлы плешивому нагреть)
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10.02.2022 22:15 Ответить
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10.02.2022 22:32 Ответить
невже?
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10.02.2022 22:41 Ответить
Это его цветами встретили?
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10.02.2022 23:07 Ответить
красіва
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10.02.2022 23:56 Ответить
Вінки - марнотратство, достатньо осикового кілка.
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11.02.2022 07:03 Ответить
Там вся еліта така кончен.... від верху до губернаторів, зміна Ху..ла нічого не змінить хіба що їх там всіх вздоргнуть
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11.02.2022 09:46 Ответить
Не втрачати пильності до тих пір, поки мордор не буде знищено!
Слава Україні!
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10.02.2022 21:57 Ответить
потому что в данном контексте Азовское совершенно неважно...
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10.02.2022 22:00 Ответить
еще как важно, азовское направление самое слабое у нас
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10.02.2022 22:02 Ответить
Тому що в такому випадку і в їх порти в азовському морі будуть перекриті для судноплавства , а це бабки , а ось в чорному морі вони нічого не *******
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10.02.2022 22:34 Ответить
Абсолютно верно, какой то козлорылый адмирал всея кацапии забыл, что у Украины всего два порта в Азовском море, а лапотнегов есть Азов, Ростов, Таганрог, Эйск, Тимрюк, порты Каспийского моря. Вобщем как обычно рассеяне себе в левое яйцо выстрелили.
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10.02.2022 23:22 Ответить
Большие десантные корабли уже вошли в Черное море. Если загрузят десант в Севастополе-курс на ОДЕССУ, под видом учений. Там, как раз до самого украинского побережья море закрыто для "учений". Таким образом пытаются достичь эффекта "внезапности" , или блефуют на все деньги.
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11.02.2022 09:19 Ответить
Кацапи давно окупували Азов, за повної мовчанка Зеленського. Ба більше він навіть вигадав кримінальні справи проти тих, хто намагався попередити захоплення.
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10.02.2022 22:01 Ответить
Можешь посадить свою родню на буксир и начинай плавать под мостом, а мы проявим озабоченность на международном уровне и поднимем крик, когда вас арестуют.
Рисковать чужими жизнями все всегда готовы, только вот самим на свои же призывы нет.
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10.02.2022 23:15 Ответить
ну, міст уже заміновано, і потрібної миті його каци рвонуть, хороший казус беллі - https://www.youtube.com/watch?v=nuPjHYR5MTM&ab_channel=%D0%9E%D0%9F%D0%9A%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B https://www.youtube.com/watch?v=nuPjHYR5MTM&ab_channel=%D0%9E%D0%9F%D0%9A%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B

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11.02.2022 10:04 Ответить
Чи пєндєлі сработалі?
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10.02.2022 22:01 Ответить
Им просто озвучили в какую сумму обойдется блокирование морских торговых путей.
да и 6 флот США сейчас направляется в Черное море и проходит Босфор...
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10.02.2022 23:48 Ответить
Видимо британцы что то продавили, встречались же сегодня
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10.02.2022 22:04 Ответить
Нет подходов даже к Керченскому проливу, потому нет необходимости перекрывать Азовское море. Шойгу просто ошипся ...
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10.02.2022 22:13 Ответить
ЗАБЗДЕЛИ
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10.02.2022 22:23 Ответить
Я только могу себе представить, что на ушко сказали по этому поводу в США и Лондоне рашистам. Много отдал бы, чтобы это узнать.
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10.02.2022 23:55 Ответить
у ботоксного обнуленыша совесть проснулась...... великодушный стал
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11.02.2022 11:22 Ответить
Та по фигу… давай нападай быстрее скотина…
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10.02.2022 22:24 Ответить
За даними розвідки, одним зі сценаріїв початку ескалації є підрив частини опор Керченського мосту російськими ССО з подальшим звинуваченням України. Відмова від блокування акваторії Азовського моря може бути частиною цього сценарію провокації РФ - інфовійська України.

Тому і відмінили.
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10.02.2022 22:26 Ответить
6-й флот США на підході до Босфору, не виключено що зайде в Чорне море
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10.02.2022 22:29 Ответить
по конвенції Монтре обмежений тонаж та час перебування кораблів нечерноморських країн

американці можуть кошмарити рашку з Румунії та Болгарії
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10.02.2022 22:41 Ответить
мабуть 6 й флот і є кошмаром для рашиста без Болгарії і Румунії
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10.02.2022 22:50 Ответить
Вони вже давно поклали і на доктрину, і на Монтрьо, і на рашку з її закидонами.
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11.02.2022 00:00 Ответить
Не неси бред. Кроме твоей страны-РФ,все остальные государства соблюдают международное право.
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11.02.2022 09:23 Ответить
Было бы хорошо, но не думаю что это произойдет, увы.
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11.02.2022 00:09 Ответить
Красивая история, но к сожалению фейк, нет никакой официальной информации подтверждающей это.
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11.02.2022 04:36 Ответить
а то их цапы не охраняют. Да там возле каждой опоры наверняка стоит вохровец с берданкой, и висит видеокамера
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10.02.2022 23:18 Ответить
Все ждут когда эта мразь нападет, чтоб этот гнойный чиряк мира вскрыть.
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10.02.2022 22:28 Ответить
зараз наш москітний флот їм покаже де раки зимують ....
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10.02.2022 22:37 Ответить
нужно продолжать не просто продолжать, но и усиливать давление до вывода козлин с временно оккупированных территорий Украины и принуждения кацапов к миру.
потому что козлы понимают только силу, давление и санкции.
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10.02.2022 22:47 Ответить
Засцяли.
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10.02.2022 22:49 Ответить
путін - гонорейна собача ******, москалі собаки!
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10.02.2022 22:51 Ответить
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10.02.2022 22:53 Ответить
Пускай убирают на восток зону учений в Черном море от морских путей на Одессу, Николаев и Херсон
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10.02.2022 23:13 Ответить
Видимо планы нападения поменялись, или окно сдвинулось. Нет смысла перекрывать сейчас.
Я думаю, что еще увидим подобное перекрытие, только чуть позже.
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10.02.2022 23:17 Ответить
Якщо на час навчань відключати московію від swift і закривати міжнародні порти і аеропорти для кацапських кораблів та літаків - ніяких навчань не буде 😁👍
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10.02.2022 23:18 Ответить
Ждем санкции за блокаду украинских портов... Ну и ждем ответных действий Турции - ваш ход...
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10.02.2022 23:44 Ответить
Турки всё вывозят из Украины, большую часть из Мариуполя,
если перекроют Керч , тогда ждите ответа.
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11.02.2022 00:56 Ответить
🖕
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11.02.2022 01:08 Ответить
Ответы на беспредел зверолюдей ( генетических вырожденцев) должны быть чувствительными и эффективными ( понятно автомат , гыляка..,) - но зверьё сразу почувствовало бы отмену Конвенции Монтрё. Раша не признает ни одного международного суда , протащила в Конституции. Рашу везде, всем и всегда нужно посылать на @уй. Нельзя сделать их свиньи собаку , из собаки человека.
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11.02.2022 06:58 Ответить
Щось давно не було "Лебединого озера", а пора...
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11.02.2022 07:02 Ответить
И так нужно каждый раз в говно окунать, а мы в глаза заглядываем
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11.02.2022 07:20 Ответить
"2) РФ готує якусь нову підлість "- готує прохід своїх десантних для штурму Маріуполя.
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11.02.2022 07:32 Ответить
На Камчатке в районе села Коряки Елизовского района разбился самолет Ан-2. На борту было два человека, они погибли, сообщает главное управление МЧС РФ по Камчатскому краю.
Давно такого не было и вот опять
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11.02.2022 09:04 Ответить
Ну и дальше что? Линкоры и крейсеры ринулись в Азовское море,о чём новость и какой прок от этой отмены?
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11.02.2022 10:58 Ответить
 
 