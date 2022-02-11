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Новости Агрессия России против Украины Блокада Азовского моря Война
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Кислица обратился к генсеку ООН по поводу блокирования Россией судоходства

Кислица обратился к генсеку ООН по поводу блокирования Россией судоходства

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обратился к генеральному секретарю этой организации и всем государствам-членам в связи с решением РФ блокировать часть акватории Черного и Азовского морей под предлогом учений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщили в постпредстве Украины при ООН в Нью-Йорке.

Отмечается, що Кислица выразил решительный протест в связи с этим решением России.

Он указал, что беспрецедентная по охвату площадь проведения военных маневров, которые проводит Россия, практически делает невозможным судоходство в обоих морях, что может иметь сложные экономические и социальные последствия, прежде всего для портов Украины.

"Украинская сторона подчеркнула недопустимость подобных агрессивных действий Российской Федерации, которые являются частью ее гибридной войны против Украины. Они демонстрируют нескрываемое пренебрежение нормами и принципами международного права, в частности Устава ООН, резолюций Генеральной ассамблеи ООН и Конвенции ООН по морскому праву", - отметил Кислица.

Дипломат добавил, что Украина будет работать совместно с партнерами, прежде всего, странами Черноморского региона, для выработки алгоритма дальнейших действий в ответ на усиление российской угрозы.

Читайте: Россия отменила перекрытие Азовского моря во время проведения военных учений

Напомним, ранее сообщалось, что Россия заявила о перекрытии районов Черного и Азовского морей для ракетных и артиллерийских учений с 13 по 19 февраля.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мировое сообщество должно дать "сильный ответ" России на ее действия в Черном и Азовском морях.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили решительный протест и назвали решение о блокировании акватории морей частью гибридной войны РФ против Украины, отметив, что "беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях".

В Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины заявляют, что РФ злоупотребила международным правом для достижения собственных геополитических целей за счет Украины, перекрыв значительную часть акватории Азовского и Черного морей в связи с проведением учений, предусматривающих ракетную и артиллерийскую стрельбу.

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лишить их постоянного места в совбезе ООН, ибо нефиг!
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11.02.2022 01:11 Ответить
Самое разумное,что не сделала ООН, это вето на право голоса для конфликтующих сторон до окончания конфликта.
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11.02.2022 08:08 Ответить
Для цього є міжнародний арбітраж з морського права, від якого барига врятував агресора після захоплення українських суден.
Що заважає стягнути збитки?
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11.02.2022 01:20 Ответить
Росія не є офіційно членом ООН.Не існує жодного документа який би світчив що росія вступала в цю організацію на відміну від України і білорусії.
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11.02.2022 01:54 Ответить
.....и что вы хотите услышать, ребе Зеня???....очередное Беспокойство? Ребе Зеня будьте умными как тётя Сарра. Она никогда не беспокоилась, поэтому счастливой умерла раньше фсьех.
Если у вас нету беспилотных катеров, ну ..руки из хопы! Идите обходным путем, как тетя Сарра. Проложите международный маршрут мимо о. Змеиный в обход. Второе начните проект по подготовке водного канала в обход Крыма. Это экономически выгодно. Это бездонный источник песка для вашей Большой стройки...и для Бени, это тоже глоточек крымской воды. Глубина канала для судов с осадкой до 10 м. Не меньше. Отходы от канала, щебень и галька сыпать вдоль границы Крыма. Там же на насыпи ставить дистанционные модули для погранцов. Делать так, что бомбежка такого модуля, автоматически перекрывает проезд по узкому переходу из Крыма. Вся катанка с Азовстали и Миттала пойдет на бетонную основу канала. Вы потом отобъете канал, это дешевле чем поставка железной дорогой, а путь в обход Крыма вааще будет считаться убыточным, стоять перед мостом, слушать вопросы ************? Оно вам надо, Зеня??.
Не забывайте, вы имеете дело с обкуренными упоротыми ************** с кремлевской подворотни, это даже не контингент для разговора, это ...шобло с пристани!!
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11.02.2022 03:47 Ответить
оон - лайно.
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11.02.2022 06:15 Ответить
Що знову кацапів спровокував Порошенко? Як там справа в ДБР по проходу наших катерів по нашій Керченській протоці? Виконали замовлення московії? Що по цьому повому скаже супер "міжнародник" Гундос?
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11.02.2022 08:13 Ответить
 
 