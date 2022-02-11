Кислица обратился к генсеку ООН по поводу блокирования Россией судоходства

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обратился к генеральному секретарю этой организации и всем государствам-членам в связи с решением РФ блокировать часть акватории Черного и Азовского морей под предлогом учений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщили в постпредстве Украины при ООН в Нью-Йорке.

Отмечается, що Кислица выразил решительный протест в связи с этим решением России.

Он указал, что беспрецедентная по охвату площадь проведения военных маневров, которые проводит Россия, практически делает невозможным судоходство в обоих морях, что может иметь сложные экономические и социальные последствия, прежде всего для портов Украины.

"Украинская сторона подчеркнула недопустимость подобных агрессивных действий Российской Федерации, которые являются частью ее гибридной войны против Украины. Они демонстрируют нескрываемое пренебрежение нормами и принципами международного права, в частности Устава ООН, резолюций Генеральной ассамблеи ООН и Конвенции ООН по морскому праву", - отметил Кислица.

Дипломат добавил, что Украина будет работать совместно с партнерами, прежде всего, странами Черноморского региона, для выработки алгоритма дальнейших действий в ответ на усиление российской угрозы.

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Напомним, ранее сообщалось, что Россия заявила о перекрытии районов Черного и Азовского морей для ракетных и артиллерийских учений с 13 по 19 февраля.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мировое сообщество должно дать "сильный ответ" России на ее действия в Черном и Азовском морях.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили решительный протест и назвали решение о блокировании акватории морей частью гибридной войны РФ против Украины, отметив, что "беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях".

В Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины заявляют, что РФ злоупотребила международным правом для достижения собственных геополитических целей за счет Украины, перекрыв значительную часть акватории Азовского и Черного морей в связи с проведением учений, предусматривающих ракетную и артиллерийскую стрельбу.