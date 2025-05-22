Россия использует Азовское море, чтобы вывозить награбленное украинское зерно, металл и уголь, - ВМС

Азовским морем российские захватчики вывозят в РФ награбленное с оккупированных украинских территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

"В течение всего времени полномасштабного вторжения они используют периодически акваторию для того, чтобы из украинских оккупированных портов перебрасывать награбленное в свои официальные порты. В течение нескольких лет они вывозили то, что они захватили - украинское зерно, металл, уголь. Они продолжают это делать, используя суда, которые можно назвать "теневым флотом", и после этого через официальные порты на Азове вывозят украинское сырье", - сообщил Плетенчук.

Он рассказал, что россияне вывозят награбленное на судах, которые условно можно назвать"теневым флотом", ведь все они имеют российскую регистрацию.

"И после этого они уже через официальные порты на Азове вывозят украинское сырье", - пояснил спикер ВМС ВСУ логистику врага.

Он также подчеркнул, что сейчас военная активность оккупантов в Азовском море, если иметь в виду корабельную составляющую, отсутствует.

