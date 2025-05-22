РУС
Новости Блокада Азовского моря
Россия использует Азовское море, чтобы вывозить награбленное украинское зерно, металл и уголь, - ВМС

По Азовскому морю россияне вывозят награбленное

Азовским морем российские захватчики вывозят в РФ награбленное с оккупированных украинских территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

"В течение всего времени полномасштабного вторжения они используют периодически акваторию для того, чтобы из украинских оккупированных портов перебрасывать награбленное в свои официальные порты. В течение нескольких лет они вывозили то, что они захватили - украинское зерно, металл, уголь. Они продолжают это делать, используя суда, которые можно назвать "теневым флотом", и после этого через официальные порты на Азове вывозят украинское сырье", - сообщил Плетенчук.

Он рассказал, что россияне вывозят награбленное на судах, которые условно можно назвать"теневым флотом", ведь все они имеют российскую регистрацию.

"И после этого они уже через официальные порты на Азове вывозят украинское сырье", - пояснил спикер ВМС ВСУ логистику врага.

Он также подчеркнул, что сейчас военная активность оккупантов в Азовском море, если иметь в виду корабельную составляющую, отсутствует.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кислица обратился к генсеку ООН по поводу блокирования Россией судоходства

Азовское море (1605) россия (96975) флот (831)
Ну, дякуємо за це Плетенчука. Продовжуй вести спостереження, збоченець. Плетенчук традіційно плете незрозуміло що і незрозуміло для кого.
показать весь комментарий
22.05.2025 12:51 Ответить
в ефірі телемарафону)
показать весь комментарий
22.05.2025 13:02 Ответить
Україну просто позбавляють єкономічного потенціалу. Промислового в першу чергу. Росія не вміє вести чесний бізнес. Тільки спалити хату сусіду. Дерьовня - вона в генах. А там купа алкащів та божовільні бабки с порчами та подкладами.
показать весь комментарий
22.05.2025 13:05 Ответить
це саме той піздабол-плетенчук, який ******** бравурні реляції про те, що кацапський чф успішно загнаний за туапсе? ну, то чого не почати топити кацапські транспорти з нашим вугіллям? що, курва, заважає? от що?!
показать весь комментарий
22.05.2025 13:16 Ответить
Якась рафіновано тупа новина. Абсолтно природно що росія використовує загарбані території України (і не тільки) в своїх корисних цілях. А що могло бути янакше?
показать весь комментарий
22.05.2025 13:19 Ответить
Та ви шо? Терміново скликайте засідання ООН.
показать весь комментарий
22.05.2025 13:21 Ответить
цікаво!
ахметов особисто надав наказ, не чіпати порти маріуполя, бердянська? чи, через шмигаля шавку?
чи, маріуполь, бердянськ вже не україна і нам заборонено, ще байденом, цілити туди?
показать весь комментарий
22.05.2025 13:27 Ответить
Не можна їх чіпати бо це частинка зернового коридору
показать весь комментарий
22.05.2025 13:34 Ответить
А навіщо ж ще ЗЄ злив ***** Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ?
Невже для красоти?
показать весь комментарий
22.05.2025 13:37 Ответить
показать весь комментарий
22.05.2025 13:50 Ответить
Убей руцького ,сделай мир чыще
показать весь комментарий
22.05.2025 14:44 Ответить
 
 