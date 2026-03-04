Державна підтримка малого бізнесу в Росії за рік обвалилася на 33%

У Росії різко скоротилася державна підтримка малого та середнього бізнесу. Так, минулого року кількість компаній у цьому сегменті та самозайнятих, охоплених усіма видами підтримки, становила 436,7 тис. – на 20% менше, ніж у 2024 році. Кількість одержувачів фінансової підтримки скоротилася на 16% (з 165,6 тис. до 139,1 тис.).

Про це свідчать підрахунки Центру розвитку Вищої школи економіки РФ, передає The Moscow Times.

При цьому ще більше зменшився обсяг підтримки. За рік він становив 354 млрд руб. – на 33,1% менше, ніж роком раніше (529,5 млрд руб.).

Середній розмір підтримки був зменшений на чверть: із 4 млн руб. у 2024 році до 3 млн руб. – у 2025 році.

Частка її одержувачів серед компаній малого й середнього бізнесу та самозайнятих зменшилася з 2,6% до 2,1%. Загальне ж охоплення тких компаній і самозайнятих усіма заходами підтримки знизилося на третину (з 3,3% до 2,2%).

Що менший бізнес, то частіше скорочувалася держпідтримка: кількість її одержувачів зменшилась на 21,9% серед мікропідприємств, на 18,2% – серед малих та на 9,5% – середніх.

Зазначається, що малий бізнес має менший запас міцності, щоб пережити труднощі, що виникають через різке уповільнення економіки. Центробанк РФ звертав увагу, що проблеми з обслуговуванням кредитів особливо сильні у малих та середніх компаній.

Наразі скорочення державної підтримки – це дуже чутливий удар для малого та середнього бізнесу Росії.

Так, цього року до проблем найдрібнішого бізнесу додалася податкова реформа: щоб наповнити роздутий військовими витратами російський бюджет, дірка в якому минулого року становила 5,7 трлн руб., із цього року влада Росії збільшила ставку ПДВ у 20% до 22%, а також знизила стелю, після якої треба платити ПДВ, з 60 млн до 20 млн руб. Це загрожує закриттям багатьом компаніям.

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Раніше повідомлялося, що в Росії цього року на тлі зростання фіскального навантаження, яке ініціював російський уряд, може відбутися масове закриття підприємств малого та середнього бізнесу.

Підвищеня податків у РФ

Наприкінці січня повідомлялося, що влада РФ готується запровадити новий податок для маркетплейсів – ПДВ на імпорт великих партій непродовольчих товарів.

До того повідомлялося, що нова хвиля підвищення податків, яка стартувала в Росії з 2026 року, принесе до бюджету на 2026 рік 2,3 трлн руб. ($27,67 млрд) додаткових доходів. Насамперед ідеться про підвищення ставки ПДВ – з 20% до 22%, яке позначиться на бізнесі та цінах.

Повідомлялося також, що Мінфін Росії запропонував обкласти податком на додану вартість товари, які росіяни купують через онлайн-майданчики за кордоном.

До того Мінфін РФ виступив із пропозицією підвищити ПДВ до 22% з 1 січня 2026 року для "фінансування оборони та безпеки". Підвищення ключового для бюджету податку, який у 2024 році приніс 37% всіх надходжень, знадобилося через дефіцит федеральної скарбниці, що різко виріс.

Нагадаємо, у 2025 році російська влада вже підвищила податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та податок на прибуток для бізнесу.

На початку січня 2026 року президент Росії Владімір Путін дав доручення уряду РФ у 2026 році добитися "значного збільшення" збору податків. Уже в першому півріччі 2026 року Путін вимагає від російського уряду запустити план "відбілення економіки" та одночасно прискорити економічне зростання, яке наприкінці минулого року сповільнилося майже до нуля.

Що відбувається з економікою РФ

За даними Росстату, минулого року російський ВВП додав лише 1%, що майже в п'ять разів нижче за цифру попереднього року: спочатку вона становила 4,3% зростання, але після перерахунку збільшилася до 4,9%.

Зростання промисловості практично зупинилося – 1,3% за рік, а з 28 галузей, які відстежує Росстат, 21 опинилося в мінусі. Рекордсменом з тем обвалу став автопром, який втратив чверть випуску, металургійні заводи скоротили виробництво на 2,1%, фабрики одягу та взуття – на 3,5%. Також уперше за 15 років упав випуск продуктів харчування – на 0,5%.

Раніше повідомлялося, що російські регіони завершили 2025 рік із сумарним дефіцитом місцевих бюджетом на 1,54 трлн руб. ($20,95 млрд). Порівняно з 2024 роком "дірка" у бюджетах суб'єктів збільшилася в 5 разів, відносно 2023 року – майже у 8 разів, а її підсумковий розмір став безпрецедентним за 20 років доступної статистики.

До того в Російській академії наук заявили, що всі ключові ризики розвитку російської економіки реалізувалися в 2024-2025 роках. Так, через несприятливі тенденції в галузі демографії загострюється дефіцит на ринку праці, наростає технологічне відставання від розвинених країн та Китаю, знижуються доходи від експорту вуглеводнів та сировинна рента, зростає оборонне навантаження та посилюється санкційний тиск.

На початку лютого цього року віцепрем'єр Росії Александр Новак заявив, що інвестиції в економіку РФ перестали зростати, хоча ще у вересні минулого року Мінекономрозвитку Росії прогнозувало за підсумками 2025 року зростання інвестицій на 1,7%.

Проте незабаром Росстат зафіксував перше за п'ять років скорочення інвестицій у річному вираженні – на 3,1% у третьому кварталі. Цього року на спад чекає і Мінекономрозвитку Росії – на 0,5%.