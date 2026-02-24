У Росії можуть закритися сотні тисяч кафе та пекарень через підвищення податків

У Росії цього року на тлі зростання фіскального навантаження, яке ініціював російський уряд, може відбутися масове закриття підприємств малого та середнього бізнесу.

За словами учасників ринку, процес виходу з ринку мікропідприємств (чисельністю штату до 15 осіб і річним доходом до 120 млн руб.) уже прискорився через зниження втричі порога виторгу, з якого підприємці мають платити ПДВ, передає The Moscow Times.

Так, у 2026 році за таких умов можуть закритися 250-300 таких компаній малого та середнього підприємництва, або близько 4,4% від усіх таких суб'єктів у країні. Йдеться про невеликі кафе, виробників взуття, вантажоперевізників, пекарні та інші подібні підприємства.

Це своєю чергою може призвести до стрибка цін на товари та послуги для кінцевих споживачів, оскільки невеликі компанії таким чином спробують компенсувати витрати, що збільшуються.

Раніше заступниця голови Мінекономрозвитку РФ Татьяна Ілюшнікова заявляла, що новації російської влади призведуть до зростання податкового навантаження на малий та середній бізнес майже втричі – з 3% до 8-9% від виручки.

Таке зростання податків, на думку експертів, "зменшує дельту", за якої малий бізнес може бути економічно стійким. Багато компаній можуть піти в мінус як через збільшення зборів, так і у зв'язку із сильним зростанням цін на борошно, електрику, вартість оренди тощо.

Підвищення податків у Росії

Наприкінці січня повідомлялося, що влада РФ готується запровадити новий податок для маркетплейсів – ПДВ на імпорт великих партій непродовольчих товарів.

До того повідомлялося, що нова хвиля підвищення податків, яка стартувала в Росії з 2026 року, принесе до бюджету на 2026 рік 2,3 трлн руб. ($27,67 млрд) додаткових доходів. Насамперед ідеться про підвищення ставки ПДВ – з 20% до 22%, яке позначиться на бізнесі та цінах.

Повідомлялося також, що Мінфін Росії запропонував обкласти податком на додану вартість товари, які росіяни купують через онлайн-майданчики за кордоном.

До того Мінфін РФ виступив із пропозицією підвищити ПДВ до 22% з 1 січня 2026 року для "фінансування оборони та безпеки". Підвищення ключового для бюджету податку, який у 2024 році приніс 37% всіх надходжень, знадобилося через дефіцит федеральної скарбниці, що різко виріс.

Нагадаємо, у 2025 році російська влада вже підвищила податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та податок на прибуток для бізнесу.

На початку січня 2026 року президент Росії Владімір Путін дав доручення уряду РФ у 2026 році добитися "значного збільшення" збору податків. Уже в першому півріччі 2026 року Путін вимагає від російського уряду запустити план "відбілення економіки" та одночасно прискорити економічне зростання, яке наприкінці минулого року сповільнилося майже до нуля