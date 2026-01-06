Путін вимагає "значно збільшити" збори податків до бюджету та уповільнити інфляцію

Президент Росії Владімір Путін дав доручення уряду РФ у 2026 році добитися "значного збільшення" збору податків.

Як випливає з матеріалів на сайті Кремля, вже в першому півріччі 2026 року Путін вимагає від російського уряду запустити план "відбілення економіки" та одночасно прискорити економічне зростання, яке наприкінці минулого року сповільнилося майже до нуля, передає The Moscow Times.

За даними Мінекономрозвитку РФ, у листопаді російський ВВП додав лише 0,1% рік до року, а промисловість скотилася в рецесію, скоротивши випуск на 0,7%.

Водночас Путін вимагає уповільнити інфляцію – до 4-5%, згідно з прогнозом Центробанку Росії. Відповідальними за план Путін призначив прем'єра Міхаїла Мішустіна, голову Центробанку РФ Ельвіру Набіулліну та вищих посадових осіб суб'єктів РФ. Вони мають подати доповідь російському президенту до 1 червня 2026 року.

Підвищення податків у Росії

Раніше стало відомо, що в рамках плану "відбілення" російської економіки, запустити який доручив президент РФ Владімір Путін, російському бізнесу будуть у рази збільшені штрафи за торгівлю без касової техніки та чеків.

До того повідомлялося, що нова хвиля підвищення податків, яка стартує в Росії з 2026 року, принесе до бюджету на 2026 рік 2,3 трлн руб. ($27,67 млрд) додаткових доходів. Насамперед ідеться про підвищення ставки ПДВ – з 20% до 22%, яке позначиться на бізнесі та цінах.

Повідомлялося також, що Мінфін Росії запропонував обкласти податком на додану вартість товари, які росіяни купують через онлайн-майданчики за кордоном.

До того Мінфін РФ виступив із пропозицією підвищити ПДВ до 22% з 1 січня 2026 року для "фінансування оборони та безпеки". Підвищення ключового для бюджету податку, який у 2024 році приніс 37% всіх надходжень, знадобилося через дефіцит федеральної скарбниці, що різко виріс.

Російський ряд розраховував, що у 2025 році він не перевищить 1,17 трлн руб., проте тепер очікує, що "дірка" в бюджеті за підсумками року збільшиться до 5,73 трлн руб. через падіння нафтогазових доходів та зростання витрат на розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.

Нагадаємо, у 2025 році російська влада вже підвищила податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та податок на прибуток для бізнесу.

Реальний стан економіки Росії

Раніше в Російській академії наук заявили, що всі ключові ризики розвитку російської економіки реалізувалися в 2024-2025 роках. Так, через несприятливі тенденції в галузі демографії загострюється дефіцит на ринку праці, наростає технологічне відставання від розвинених країн та Китаю, знижуються доходи від експорту вуглеводнів та сировинна рента, зростає оборонне навантаження та посилюється санкційний тиск.

Також стало відомо, що російський бюджет уперше цього року зіткнувся з падінням зборів несировинних податків. Як свідчать дані російського Мінфіну, в жовтні до федеральної скарбниці надійшло 2,1 трлн руб. ненафтогазових доходів – на 4% менше, ніж у жовтні роком раніше.

Сировинні доходи в жовтні обвалилися на 27% рік до року, внаслідок чого загальний обсяг надходжень до російського бюджету також пішов у мінус – на 12% у річному вираженні.

Перед тим стало відомо, що зростання доходів федерального бюджету Росії за підсумками січня-жовтня 2025 року уповільнилося майже до нуля, водночас видатки збільшилися на понад 15%.

Перед тим стало відомо, що найбільші російські промислові компанії вимушено скорочують робочий час чи чисельність співробітників на тлі уповільнення економіки, стагнації внутрішнього попиту та падіння експорту. Щонайменше шість компаній у гірничодобувному, транспортному секторі та транспортному машинобудуванні РФ, серед яких великі промислові гіганти, скоротили робочий тиждень, щоб зменшити витрати на робочу силу, не звільняючи співробітників.

У жовтні міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков заявляв, що найбільші російські компанії можуть зіткнутися з фінансовими складнощами, а можливості держави щодо підтримки їхніх проєктів значною мірою вичерпані.

Військове виробництво

При цьому дві третини приросту ВВП Росії, про який цього року звітує Росстат, припадає на військово-промисловий комплекс, який у тризмінному режимі штампує танки та бомби для армії, що воює проти України.

Із 2022 року на армію, закупівлю зброї та силові структури російський бюджет витратив загалом 42 трлн руб., або $542 млрд. За даними розвідки НАТО, випуск снарядів у РФ підскочив більш ніж 11 разів, до 4,5 млн штук на рік, аз виробництва бомб "Росія випередила всі країни світу", хвалився в листопаді глава "Ростеху" Сергєй Чемезов.