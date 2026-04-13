Неплатежі в економіці Росії зросли до максимуму за 18 років

Різке уповільнення економіки Росії та високі відсоткові ставки погіршили фінансовий стан російських підприємств та призвели до суттєвого зростання неплатежів. Так, за минулий рік загальна дебіторська заборгованість компаній майже не змінилася – 123,8 трлн руб. проти 123 трлн руб. (0,6%), а прострочена – підскочила на чверть, з 6,1 трл руб. до 7,7 трлн руб.

Як свідчать дані Росстату, як результат – частка простроченої дебіторської заборгованості збільшилася до 10,3% порівняно з 8,5% у 2024 році, передає The Moscow Times.

Це максимум із 2008 року, коли світ накрила фінансова криза (на наступний рік російський ВВП впав на 7,9%). Із того часу частка простроченої дебіторської заборгованості досягала 10% лише 2009 року, а також у кризові 2014 та 2015 роки.

Неплатежі почали зростати, коли почалося гальмування економіки. Прискорення зростання простроченої заборгованості підприємств намітилося в середині 2024 році.

Кредиторська заборгованість також зросла: перед постачальниками та підрядниками з 48,9 трлн до 50,1 трлн руб., а частка прострочення в ній – із 6,9% до 8,2%.

Центробанк Росії вже наприкінці 2024 року звернув увагу на те, що бізнес повертається до передоплати.

"Під час оперативних опитувань компанії відзначають деяке зростання затримок платежів і, як наслідок, скорочення поставок із відстрочкою оплати та зростання поставок за передоплатою", – ішлося в резюме грудневого обговорення ключової ставки.

Причини неплатежів

Однією з причин неплатежів є погіршення фінансового стану компаній. Їхні прибутки падають, а збитки зростають – у результаті сукупний фінансовий результат знижується. Торік він становив 27,1 трлн руб. – на 4% менше, ніж попереднього року, а з урахуванням інфляції реальне скорочення прибутків становить майже 13%.

Даються взнаки і високі відсоткові ставки. Навантаження з боку процентних платежів на доходи компаній – на дуже високому рівні, рентабельність у більшості галузей промисловості ще рік тому опустилася нижче за ставки за кредитами та дохідність безризикового розміщення коштів. Це не лише знижує прибутки, а й створює стимули затримувати платежі, навіть коли є гроші: їх вигідніше розмістити на коротких депозитах.

Від цього найсильніше страждають малі та середні постачальники, тоді як великі компанії можуть змінювати умови взаєморозрахунків та збільшувати терміни оплати, що може створювати проблеми для малого бізнесу, який несвоєчасно отримує оплату за виконані роботи.

Як результат: майже третина (31%) компаній малого та середнього бізнесу в Росії закінчили минулий рік із великими неплатежами від контрагентів, причому за рік зросли як кількість, так і розмір неплатежів. Майже кожен п'ятий малий чи середній бізнес (19%) має рахунки, не сплачені понад пів року.

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Стан економіки Росії

Раніше Центробанк Росії повідомив про різке падіння платежів через його платіжну систему. Так, у першому кварталі цього року вхідні платежі були в середньому на 5% менші, ніж у четвертому кварталі торік, причому падіння прискорювалося від місяця до місяця: у січні вони були на 2,4% менші, у лютому – на 4,5%, а в березні – на 8,1%.

До того повідомлялося, що прокремлівський Центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП) фіксує стагнацію російської промисловості на початку 2026 року, незважаючи на традиційно оптимістичні дані офіційної статистики.

Зі свого боку в Росстаті заявили, що фінансове становище російських компаній швидко погіршується – у січні вони заробили 2 трлн руб.: така різниця між результатом прибуткових компаній і втратами збиткових.

Як повідомлялося, сектор малого та середнього підприємництва Росії зустрів 2026 рік в умовах масштабної рецесії. Згідно з результатами опитувань, 95% бізнесменів констатують погіршення ділового клімату, а 75% заявляють про критичні труднощі.

Окрім того, в Росії різко скоротилася державна підтримка малого та середнього бізнесу. Так, минулого року кількість компаній у цьому сегменті та самозайнятих, охоплених усіма видами підтримки, становила 436,7 тис. – на 20% менше, ніж у 2024 році. Кількість одержувачів фінансової підтримки скоротилася на 16% (з 165,6 тис. до 139,1 тис.).

За даними Росстату, минулого року російський ВВП додав лише 1%, що майже в п'ять разів нижче за цифру попереднього року: спочатку вона становила 4,3% зростання, але після перерахунку збільшилася до 4,9%.

Російські регіони завершили 2025 рік із сумарним дефіцитом місцевих бюджетом на 1,54 трлн руб. ($20,95 млрд). Порівняно з 2024 роком "дірка" у бюджетах суб'єктів збільшилася в 5 разів, відносно 2023 року – майже у 8 разів, а її підсумковий розмір став безпрецедентним за 20 років доступної статистики.

До того в Російській академії наук заявили, що всі ключові ризики розвитку російської економіки реалізувалися в 2024-2025 роках. Так, через несприятливі тенденції в галузі демографії загострюється дефіцит на ринку праці, наростає технологічне відставання від розвинених країн та Китаю, знижуються доходи від експорту вуглеводнів та сировинна рента, зростає оборонне навантаження та посилюється санкційний тиск.