Екіпаж "Сапсан" дроном-перехоплювачем STING збив російський "Шахед" із ракетою Р-60. ВIДЕО

Індустрія дронів

Бійці екіпажу "Сапсан" 105-го прикордонного загону "Химера" знищили російський "Шахед" із керованою ракетою Р-60.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для перехоплення цілі пілоти використали дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".

Зазначається, що на ворожому безпілотнику була встановлена ракета класу "повітря-повітря".

Також військові додають, що вперше окупанти застосували керовану ракету на "Шахеді" 1 грудня 2025 року.

Відео бойової роботи оприлюднено у соцмережах.

Круто!
22.04.2026 18:20 Відповісти
22.04.2026 18:28 Відповісти
А хто керував ракетою? Сам шахед?
22.04.2026 18:59 Відповісти
Сам Пезешкiан 🤣
22.04.2026 19:13 Відповісти
Немає там ніякої ракети, кацапи просто приварюють обманки.

22.04.2026 22:09 Відповісти
то що збивати не треба?
23.04.2026 12:44 Відповісти
 
 