Екіпаж "Сапсан" дроном-перехоплювачем STING збив російський "Шахед" із ракетою Р-60. ВIДЕО

Бійці екіпажу "Сапсан" 105-го прикордонного загону "Химера" знищили російський "Шахед" із керованою ракетою Р-60.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для перехоплення цілі пілоти використали дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".

Зазначається, що на ворожому безпілотнику була встановлена ракета класу "повітря-повітря".

Також військові додають, що вперше окупанти застосували керовану ракету на "Шахеді" 1 грудня 2025 року.

Відео бойової роботи оприлюднено у соцмережах.

