Екіпаж "Сапсан" дроном-перехоплювачем STING збив російський "Шахед" із ракетою Р-60. ВIДЕО
Індустрія дронів
Бійці екіпажу "Сапсан" 105-го прикордонного загону "Химера" знищили російський "Шахед" із керованою ракетою Р-60.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для перехоплення цілі пілоти використали дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".
Зазначається, що на ворожому безпілотнику була встановлена ракета класу "повітря-повітря".
Також військові додають, що вперше окупанти застосували керовану ракету на "Шахеді" 1 грудня 2025 року.
Відео бойової роботи оприлюднено у соцмережах.
Randall Flag #387882
Грицько Добрий
aleks kyb
Alessandro Moretti
Ukraine Press
Lex Lexton
