УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10484 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення вогневих позицій окупантів
2 172 0

Мінус 11 гармат і танк Т-55, який окупанти використовували як гаубицю: бойова робота дронарів 225-го ОШП. ВIДЕО

Воїни 225-го окремого штурмового полку завдали серії ударів по артилерії ворога у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти виявили та уразили 11 ворожих гармат, а також один танк Т-55, який росіяни використовували як гаубицю із закритих позицій.

Також захисники додають, що з появою FPV-дронів на полі бою колишня "богиня війни" - артилерія - відійшла на другий план, хоча й досі активно застосовується на фронті.

Автор: 

армія рф (20784) танк (2180) знищення (9943) артилерія (867) дрони (7889) 225-й окремий штурмовий полк (55)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 