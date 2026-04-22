Мінус 11 гармат і танк Т-55, який окупанти використовували як гаубицю: бойова робота дронарів 225-го ОШП. ВIДЕО
Воїни 225-го окремого штурмового полку завдали серії ударів по артилерії ворога у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти виявили та уразили 11 ворожих гармат, а також один танк Т-55, який росіяни використовували як гаубицю із закритих позицій.
Також захисники додають, що з появою FPV-дронів на полі бою колишня "богиня війни" - артилерія - відійшла на другий план, хоча й досі активно застосовується на фронті.
