Окупант вкоротив собі віку, підірвавши голову гранатою. ВIДЕО 18+

Дронарі одного з підрозділів ДШВ зафільмували кадри, як окупант вкоротив собі віку гранатою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашист, лежачи на землі, поклав під себе гранату та самоліквідувався.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

В результаті вибуху у загарбника відірвало голову.

Відео поділилися у своєму телеграм-каналі Десантно-штурмові війська ЗС України.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

