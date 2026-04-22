РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8266 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Отражение штурма Константиновское направление
3 107 2

Дроноры 28-й ОМБр и 36-й бригады отразили неудачный "банзай-штурм" оккупантов под Константиновкой. ВИДЕО

Украинские защитники 28-й ОМБр совместно с бойцами соседней 36-й бригады отразили "банзай-штурм" оккупантов вблизи Константиновки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, три переполненные российской пехотой машины пытались прорваться в населенный пункт, однако были сразу обнаружены пилотами и уничтожены.

Первыми нанесли удар пилоты 36-й бригады, а затем к ним присоединились бойцы 28-й ОМБр, и уже через считанные минуты штурм врага был отражен.

Как следствие, 5 оккупантов ликвидированы, еще 7 получили ранения, а также уничтожены 2 автомобиля и НРК.

"Очередной штурм рашистов провалился благодаря слаженной работе подразделений", — добавляют бойцы в комментариях к видео.

Автор: 

армия РФ (22573) штурм (633) уничтожение (9632) Донецкая область (12155) 28 отдельная механизированная бригада (208) 36 отдельная бригада морской пехоты (224) дроны (6872) Краматорский район (1152) Константиновка (1982)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
смерть свинособакам і **********..
показать весь комментарий
22.04.2026 22:23 Ответить
як можна відбити "невдалий штурм", якщо невдалим він став саме тому, що його відбили, тобто після того, як його відбили?
показать весь комментарий
23.04.2026 07:33 Ответить
 
 