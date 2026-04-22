Дроноры 28-й ОМБр и 36-й бригады отразили неудачный "банзай-штурм" оккупантов под Константиновкой. ВИДЕО

Украинские защитники 28-й ОМБр совместно с бойцами соседней 36-й бригады отразили "банзай-штурм" оккупантов вблизи Константиновки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, три переполненные российской пехотой машины пытались прорваться в населенный пункт, однако были сразу обнаружены пилотами и уничтожены.

Первыми нанесли удар пилоты 36-й бригады, а затем к ним присоединились бойцы 28-й ОМБр, и уже через считанные минуты штурм врага был отражен.

Как следствие, 5 оккупантов ликвидированы, еще 7 получили ранения, а также уничтожены 2 автомобиля и НРК.

"Очередной штурм рашистов провалился благодаря слаженной работе подразделений", — добавляют бойцы в комментариях к видео.

